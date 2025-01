A Liverpool a Bajnokok Ligájában továbbra is száz százalékos, Arne Slot együttese a francia Lille csapatát 2-1-re győzte le kedden az Anfield Roadon, ezzel vezeti a tabellát az alapszakaszban. A Premier League-ben is éllovas együttes az angol bajnokságban legközelebb szombat délután lép pályára, szintén hazai pályán fogadja a kiesés elől menekülő Ipswich Town csapatát.

Az még nem derült ki, hogy Szoboszlai Dominik ezúttal is a kezdőcsapatban kap-e helyet, vagy az edzője pihenteti majd, de az biztos, hogy a 24 éves focista továbbra is remek formának örvend.

Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a magyar válogatott középpályás a Liverpool edzésén őrületesen nagy gólt lőtt, a labda mindkét kapufát érintette, majd úgy vágódott a hálóba -

vette észre a Magyar Nemzet.

A hatalmas erejű lövést még a kamerás ember is alig tudta követni és a kapus is csak tehetetlenül figyelte a labda útját. "Ó, te jó ég!" - kiáltott fel valaki a háttérben, a csodagól a csapattársakat is lenyűgözte, a közösségi médiában pedig azonnal népszerű lett, a Liverpool hivatalos X-oldalán egy rakétás emotikon is került a poszt mellé.

A Liverpool 21 lejátszott meccs után 50 pontot gyűjtve áll a tabella élén a Premier League-ben, ráadásul egy mérkőzésnyi előnyben van legfőbb üldözőihez képest.

