A Szoboszlai Dominikot betegség miatt nélkülöző éllovas Liverpool fordulatos meccsen játszott 2-2-es döntetlent az Anfield Roadon a Manchester United ellen. A mérkőzésen a Real Madriddal hírbe hozott Trent Alexander-Arnold több védelmi hibát is vétett, a találkozó után pedig a botrányairól is híres United-legenda, az ír Roy Keane nem kímélte az angol válogatott játékost. "Jézusom, ahogyan ma Trent védekezett...mint egy iskolás gyerek. Arról beszélnek, hogy megy a Real Madridba? Inkább a Tranmere Rovers csapatába mehetne ezek után" - szúrt oda a Sky Sports szakértőjeként tevékenykedő Keane a Liverpool sztárjának.

Az angol negyedosztály 20. helyén álló Tranmere nem hagyta szó nélkül az elhangzottakat, a klub a közösségi oldalán gúnyosan reagált Keane szavaira

Roy, Trent jöjjön a Tranmere-be? Még mit nem, jól megvagyunk nélküle" -

posztolta a negyedosztályú együttes.

Nem a Manchester United elleni volt Trent Alexander-Arnold legjobb meccse

Fotó: AFP (Photo by Darren Staples / AFP)

A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot sem volt lenyűgözve játékosa teljesítményétől, de a védelmébe vette, és arról is szót ejtett, hogy Alexander-Arnold valóban a Real Madridhoz távozna-e.

Nem, nem hiszem, hogy távozik. Úgy gondolom, hogy Trentnek többnyire nagyszerű meccsei voltak a Liverpool színeiben. Talán akadtak olyan mérkőzések is, amikor nem nyújtotta a legjobbját.

Ma is egy ilyen volt, de ebben a többiek is közrejátszottak. Ryan Gravenberch olykor nem volt elég közel hozzá, emiatt előfordult, hogy Trent két játékossal találta szembe magát. Szerintem inkább Diego Dalot és Bruno Fernandes teljesítménye miatt láthattunk ilyesmiket, nem Trent játéka volt a fő ok" - idézte a Magyar Nemzet a Liverpool edzőjének szavait.

Kapcsolódó cikkek