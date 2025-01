Kártik Zsombor még csak 24 éves, de már így is jelentős élvonalbeli tapasztalattal rendelkezik, mert már a 2017–2018-as idényben bemutatkozott az NB I-ben, ahol az évek során egyre meghatározóbb tagja lett a Berettyóújfalunak. Ez a település meghatározó csapatot adott a bajnokságnak, és Kártik ezzel az együttessel lett bajnok a 2019–2020-as kiírásban, emellett a hajdúságiakkal az élvonalban és a Magyar Kupában két-két alkalommal szerzett ezüstérmet. A fiatal játékos kvalitásairól sokat elárul az is, hogy a magyar válogatottban is bemutatkozott, és négyszer lépett pályára a nemzeti csapatban.

„Maximalista játékosnak tartom magam, minden meccsen, még ha tét nélküli is, akkor is a legtöbbet akarom kihozni magamból. Nehéz időszakon vagyok túl, mert a közelmúltban két keresztszalag-szakadásom is volt, de fejben nagyon erősnek tartom magam és ennek köszönhetően tudtam visszajönni abba a formába, amilyenben a sérüléseim előtt voltam. Nagyon imponáló volt a felvázolt cél és rettentően megtetszett, ahogy a bajnokságban a csapat tagjai küzdenek egymásért.

Bízom benne, hogy a jövőben és akár a mostani idényben is közösen éremért tudunk küzdeni. Sok embertől hallottam, hogy Szente Tamás nagyon jó ember és szakmailag is jó munkát végez, ezért is igazoltam Újpestre.

Vele is beszéltem, mielőtt ide jöttem, nagyon szimpatikusnak tartom, szóval várom már a közös munkát. A csapatszellem miatt szerintem egyértelműen megpályázhatjuk az éremszerzést, egyénileg pedig az a célom, hogy olyan játékkal járuljak hozzá a csapat szerepléséhez, hogy visszakerüljek a magyar válogatottba” – mondta az Újpestnek az új igazolás a papírok aláírását követően.