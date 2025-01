Szerdán este a Parc des Princes stadionban megismétlődött a 2021-es elődöntő, illetve a 2016-os negyeddöntő, a Paris Saint-Germain ugyanis a Manchester Cityt láttta vendégül. Ugyan most nem a kieséses szakaszban találkoztak, de mégis ki-ki mérkőzésnek számított az összecsapásuk. A előtz alapszakasz rajtja sokan biztosra vették a két csapat egyenes ági továbbjutását, ehhez képest az angol bajnoki címvédő a 24., a francia sztárklub pedig a 26. helyről várhatta a szerdai összecsapást.

A PSG-nek a világ egyik legjobb csapatát kellett volna legyőznie, hogy maradjon esélye

Fotó: AFP/Franck Fife

A PSG eddigi hat találkozóján mindössze két győzelmet aratott, míg a City a legutóbbi három mérkőzésén nyeretlen maradt, így a szerdai találkozó különösen nagy jelentősége volt.

A két gárda eddig hétszer csapott össze a nemzetközi porondon, s két döntetlen mellett négyszer angol siker született, a PSG mindössze egyszer tudott győzni. A találkozót mindkét csapat bombaformában várhatta. A Paris Saint-Germain legutóbb novemberben kapott ki a Bayern Münchentől, azóta tíz meccset hozott le veretlenül. A Manchester City is úgy tűnik, hogy kijött a gödörből. Pep Guardiola csapata tavaly október 30. és december 26. között 13 meccsből csak egyet tudott megnyerni, azóta viszont folyamatosan szállítja a győzelmeket az angol bajnok, legutóbb az Ipswich otthonában tudott 6-0-ra győzni.

A PSG a Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Ruiz, Vitinha, Neves - Kang-in Lee, Doue, Barcola kezdővel lépett pályára, míg a Manchester City az Ederson - Akanji, Dias, Gvardiol - Nunes, Kovacic, Silva - Foden, De Bruyne, Savinho - Haaland összetételű tizeneggyel futott ki a Parc des Princes gyepszőnyegére.

A találkozót a párizsi csapat kezdte jobban, az ötödik percben meg is volt az első hazai helyzet, ekkor Desire Doue kínálta meg egy 14 méteres bombával Ederson Moraest, de a brazil kapus vetődve védeni tudott a 19 éves támadó lövését. Ezt követően is a PSG dominált, a tizedik percben pedig már egy óriási ziccert is kihagyott. Egy jobb oldali szabadrúgásra João Neves robbant be a hosszú oldalon, azonban a portugál válogatott középpályás hat méterről kapu föle fejelt. A Manchester City tudatosan átengedte a területet a PSG-nek, és megpróbált gyors átmenetekből veszélyeztetni. A 13. percben már az angol csapatnak is volt lehetősége. A brazil válogatott Savinho lövése levágódott Marquinhos melléről, a lecsorgó Kevin De Bruyne elé pattant, aki 11 méterről lőhetett, de Gianluigi Donnarumma vetődve hárítani tudott.