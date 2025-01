A Manchester United már 10 alkalommal szenvedett vereséget a Premier League idei szezonjában, legutóbb a Brightontól kapott sokkoló pofont az Old Traffordon. A mérkőzés után a csapat portugál edzője, Ruben Amorim éktelen haragra gerjedt, az öltözőben még az egyik nagyképernyős tévét is megrongálta. "A United edzője kiengedte a gőzt, hangot adott nemtetszésének, sőt nem csak szavakkal, hanem tettlegesen is kifejezte csalódottságát" - számolt be Amorim dühkitöréséről a The Athletic újságírója, Laurie Whitwell.

Csapata soron következő Európa-liga-meccse, a Glasgow Rangers elleni találkozó előtt a portugál edző szót ejetett az újabb PL-vereség utáni kirohanásáról.

"Fiatal srác vagyok, néha hibázok. Általában ezért nem beszélek a meccsek után, ám ezúttal megtettem, és talán hibát követtem el.

Ilyenkor még idegesebb leszek és nagyon dühösen megyek a sajtótájékoztatóra, ahol olyan dolgokat mondok, amiket nem szabadna.

Nem ígérem, hogy nem teszek ilyet többé, de megpróbálok fejlődni" - nyilatkozta a Sporting Lisszabontól érkezett 39 éves szakember, aki később pontosította mondandóját.

Ruben Amorim tört-zúzott az öltözőben a Brighton elleni kudarc után

Fotó: AFP (Photo by Oli SCARFF / AFP)

"Nem mondtam, hogy ideges vagyok. Azt mondtam, hogy a csapat ideges, én pedig frusztrált vagyok.

A csalódottság különbözik az idegességtől, és én frusztrált vagyok, nem pedig ideges" - tette hozzá.

A hírek szerint a Manchester United játékosait és a személyzetet is sokkolta Amorim dühkitörése az öltözőben, hiszen az ilyen viselkedés a portugál edzőtől eddig nem volt megszokott, ám talán érthető is, mivel az angol sztárcsapat 22 fordulót követően csak a 13. helyen áll a Premier League-ben.

A United az Európa-liga alapszakaszában jobb helyzetben van, 6 meccs után közvetlen továbbjutásra áll, csütörtök este pedig a skót Glasgow Rangerst fogadja az Old Traffordon.

