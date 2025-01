Rúben Amorim merev taktikája eddig kudarc

Amorim sziklaszilárd elképzeléssel ült le a kispadra, de az eredmények eddig nem őt igazolják. A Manchester Unitednél szemlátomást nehezen működik a Sportingnál jól bevált taktika, ugyanis a 3-4-3-as, vagy 3-4-2-1-es felállásban a játékosok nem tudnak hatékonyan nyomást gyakorolni az ellenfélre, miközben a védelem gyakorlatilag átjáróház lett. Amorim taktikájának legfőbb problémája ugyanakkor az, hogy a középpálya gyakran súlytalan, főleg, ha a szélső hátvédeknek vissza kell lépniük, és csupán a korosodó Casemiro, valamint Christian Eriksen marad középen, akik a Newcastle United, vagy az Ipswich Town elleni meccsen is pocsékul játszottak. Ha Amorim továbbra is makacsul ragaszkodik a taktikájához, akkor mozgékony, nagy munkabírású és nem utolsósorban fiatal középpályásokra lesz szüksége, akik sokkal több energiát képesek vinni a pályára.

Christian Eriksent és Casemirót is sok kritika érte

Fotó: Getty Images via AFP

Erik ten Haghoz képest Rúben Amorim eggyel több bajnokin irányította a szezonban a csapatot, vagyis kézenfekvő a két edző eredményeit összehasonlítani, már csak azért is, mert mindketten ugyanazzal a kerettel dolgoztak. A portugál trénerrel 11 pontot gyűjtött a United, ahogy Erik ten Haggal is 11-et, s ugyan a csapat labdabirtoklási átlaga az elmúlt két hónapban valamelyest nőtt, a legtöbb statisztikai mutatóban Amorim irányítása alatt rosszabb képet fest az együttes. Ennek elsősorban az lehet az oka, hogy Amorimnak nincsenek még meg a megfelelő játékosai az intenzív letámadáson alapuló taktikához, de az is igaz, hogy egyszerűen nem volt elég ideje a meglehetősen sűrű téli időszakban ahhoz, hogy erőnlétileg is felkészítse a csapatát.

A Manchester United szereplése Erik ten Haggal és Ruben Amorimmal a 2024/2025-ös idényben:

Erik te Hag Ruben Amorim győzelem 3 3 vereség 4 5 döntetlen 2 2 megszerzett pont 11 1 Rúgott/kapott gólok száma 8/11 14/17 labdabirtoklás 53.9% 58.7% szerelés 200 176 eladott labda 102 100 kaput eltalált lövés 42 48

Biztató jelek, pislákol még a remény az Old Traffordon

A számok és az eredmények eddig az új edző ellen szólnak, de kétségtelen, hogy a Liverpool ellen elért 2-2-es döntetlen, és főként a mutatott játék okod adhat a bizakodásra, ugyanis Amorimmal eddig a legjobb teljesítményt nyújtotta a csapat. A bravúrral felérő pontszerzésben kulcsszerepe volt a csapatkapitánynak, Bruno Fernandesnek, aki ezúttal a támadósor bal oldalán játszott. Az elmúlt hetekkel ellentétben a labdakihozatalok és a szélső védők agresszív letámadásai is működtek, de Manuel Ugarte és Kobbie Mainoo is remek teljesítménnyel rukkoltak elő a középpályán. Ha a Liverpool ellen nem is volt minden tökéletes, azért voltak arra utaló jelek az Anfielden, hogy Amorim megtalálta a megoldást a védelem és a középpálya problémájára, ugyanakkor egy meccs alapján talán még korai lenne messzemenő következtetést levonni.