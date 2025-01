Vannak azok a fiúk, lányok, legyen szó bármilyen sportágról, akiket rögtön kiszúrnak az utánpótlás meccseken is a korlátot támasztó jószemű drukkerek. "Te, nézd már a srácot/kislányt, életemben nem láttam még ilyen tehetséget" - mondja az egyik, amire heves bólogatás a válasz a körülötte állóktól. Na, ilyen srác volt a manchesteri pályákon Marcus Rashford, akinek mindenki óriási jövőt jósolt. Bemutatkozása pedig valóban álomszerűre sikerült az első csapatban, és 2020 körül már alighanem készen volt a mívesen gravírozott arany névtábla, hogy majd elhelyezzék a szobrán a United panteonjában. De aztán a COVID-19 járvány idején valami történt, mintha megtört volna a jó tündér varázsa, és ma ott tartunk, hogy a frissen érkezett edző, Rúben Amorim (ahogy elődje, Erik ten Hag is tette) fogja az ajtót, csakhogy minél előbb elhúzzon Rashford az Old Traffordról.

Marcus Rashford (piros mezben) első gólját ünnepli karrierje első MU-meccsén a dán Midtjylland ellen

Fotó: DPPI via AFP

Egy bálvány születése

A manchesteri születésű Rashford ötévesen Fletcher Moss Rangers kölyökcsapatában kapusként kezdett játszani, de egyszerűen lehetetlen volt nem a mezőnyben játszatni a többieknél "fényévekkel ügyesebb" fiút. Pár évvel később a kis csatár egy hetet töltött a Manchester Citynél, mielőtt végleg elkötelezte volna magát a Manchester United csapatánál. Az akadémián a korábbi MU-játékos,

Paul McGuinness volt az edzője, aki 2018-ban egy interjúban arról áradozott, hogy életében nem látott olyan tehetséget, mint a tinédzser Rashford.

Az edzőnek és kollégáinak óriási szerepe volt abban, hogy Rashford karrierje nem ért véget még azelőtt, hogy elkezdődött volna: az elképesztően szegény hátterű tehetséget ők hordták edzésre kocsival, mert nem volt pénze a családnak buszjegyre.

Rashford az ifiben is ontotta a gólokat, legyen szó ifjúsági Premier League-ről, vagy éppen az U19-eseknek kiírt ifi BL-ről, ahol 16 évesen emelkedett ki a mezőnyből.

Az első csapat játékosai is el voltak tőle ájulva, valahányszor csak együtt edzett a csapattal, nem csoda, hogy már ifistaként olyanokkal nyomta a ketrecfocit, mint Paul Pogba, Jesse Lingard és Ravel Morrison (utóbb kettő csak pár évvel idősebb Rashfordnál, és hasonlóan nagy ígéretnek indultak).