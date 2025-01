Giovanni Costantino honfitársa, Marco Rossi videóelemzője volt a 2016-17-es szezonban a Budapest Honvédnál, a következő idényben a Dunaszerdahely csapatánál, majd 2018 nyara és 2021 májusa között a magyar válogatottnál is. Utóbbi csapatnál másodedzőként is dolgozott az olasz szakember, aki távozása után vezetőedzőnek állt. Costantino 2021 októberéig az MTK-t irányította, majd az olasz Casarano, a ciprusi Ajia Napa és a román Craiova edzője is volt. Utóbbi csapattól 2024 februárjában távozott, január 1-jei hatállyal azonban új klubhoz került: a moldáv Petrocub trénere lett.

Marco Rossi szövetségi kapitány, valamint Cosimo Inguscio és Giovanni Constantino segítők (elöl b-j) a magyar labdarúgó-válogatott egy 2020-as edzésén

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Marco Rossi korábbi segítője lett a moldáv bajnok új vezetőedzője

A moldáv bajnokságban szereplő FC Petrocub Hincesti a liga és a Moldáv Kupa címvédőjeként vágott neki a 2024-25-ös idénynek, ám ez a szezon nem alakul olyan jól a csapat számára. A Konferencia-liga ligaszakaszából mindössze két pontot gyűjtve az utolsó, 36. helyen esett ki a klub, amely a bajnokság alapszakaszát 13 pontos lemaradásban, a 3. pozícióban zárta. A rájátszás márciusban kezdődik, ahogyan a Moldáv Kupában is ekkor csatlakozik be a Petrocub, amely a nyolcaddöntőben az Olimp Comratot fogadja majd. Mindezt azonban már Giovanni Costantino irányításával teszi a csapat – a 40 éves olasz szakember szerződtetését szerdán jelentette be a klub.

„A Petrocub egy jó csapat, amely jó eredményeket ért el az elmúlt években.

Minden tőlem telhetőt megteszek majd azért, hogy ez az együttes jó eredményeket érjen el a jövőben”

– nyilatkozta Giovanni Costantino a moldáv bajnok új vezetőedzőjeként.