A Barcelona egészen hihetetlen meccsen nyert kedden a Bajnokok Ligájában, úgy, hogy a csapat öt gólt lőtt, de így is csak az utolsó pillanatokban alakult ki az 5-4-es végeredmény. Az öt lőtt gól után nem biztos, hogy a szurkolók a támadósort erősítenék, de a hírek szerint a Manchester United csapatánál kegyvesztett Marcus Rashford képviselőivel már tárgyalt is a Barcelona vezetősége.

Marcus Rashford az elmúlt hetekben csak az edzéseken kapott lehetőséget

Fotó: Darren Staples / AFP

Marcus Rashford lenne a megoldás?

A Barcelona a spanyol bajnokságban legutóbb októberben játszott kapott gól nélküli meccset, ráadásul a bajnokságban a harmadik helyen álló csapatnál nem a góllövéssel akadnak a problémák, hiszen a Barcelona a legtöbb gólt szerezte a spanyol ligában. A BL-ben a nyolcaddöntős helyét bebiztosító csapatban kedd este két gólt szerzett Robert Lewandowski, aki vezeti is a BL-ben a góllövőlistát, de két gólt szerzett Raphinha is, akinek így nyolc gólja van, csak eggyel kevesebb, mint Lewandowskinak. Lamine Yamal, a támadótrió harmadik tagja gólt ugyan nem szerzett, de kiharcolt egy tizenegyest a Benfica ellen.

A Barca a Bajnokok Ligájában (26 gól) és a La Ligában (52) is a legtöbb gólt szerezte, a fent említett hármas pedig már most 59 gólnál tart a szezonban. Adódik a kérdés, hogy sportszakmailag, marketingértékben vagy bármilyen más indokból van-e szükség Marcus Rashford megszerzésére, aki ebben a szezonban 24 meccsen hét gólnál tart.

Az átigazolási ügyekben jártas nemzetközi szakértők tényként állítják, hogy Lisszabonban ült össze Rashford csapata és a Barcelona képviselete, de azt egyelőre nem tudni, mennyire közeledtek az álláspontok. Az biztos, hogy a Barcelonának hamarosan új csatárt kell igazolnia, mert Lewandowski augusztusban már 37 éves lesz, az angol támadó pedig tíz évvel fiatalabb nála. Rashford sokoldalú támadó, aki a támadóhármasban mindenhol tud játszani, de Manchesterben már többször bebizonyította, hogy nem igazi középcsatár, inkább a szélről indulva érzi jól magát, de nehéz elképzelni, hogy Raphinhát vagy Yamalt kiszorítsa a csapatból.

Rashford a bajokságban két szezonban jutott 17 gólig, de Rúben Amorimmal és korábban Erik ten Haggal sem jött ki túl jól, amolyan hangulatembernek számít, ráadásul a portugál szakember mellőzi őt, többek szerint nem csak az edzésen mutatott teljesítménye, de az öltözőben mutatott dolgai miatt is. Amorim december 7-e óta nem adott lehetőséget az angolnak, elmondása szerint a döntés a támadó kezében van, ugyanis ő a megfelelő edzésmunkára és viselkedésre vár. Ez volt az üzenete Alejandro Garnacho felé is, aki azóta is többször kapott már szerepet a portugál menedzsertől. Rahford korábban azt mondta, készen áll az új kihívásra, ennek érdekében pedig látszólag tesz is a stábja.

Mi lesz a megoldás?

Deco, a Barcelona sportigazgatója a Benfica eleni meccs előtt elmondta, hogy a legfontosabb feladatuk most az, hogy a jelenlegi keret rendezett szerződésekkel rendelkezzen, a csapat edzője, Hansi Flick nem kérte a csapat erősítését, így értelemszerűen Rashfordot sem. A klub pénzügyi helyzete is fontos, most kezd egyensúlyba kerülni a Barcelona, így nem biztos, hogy Rashforddal kellene egyezkedniük, akinek jelenleg heti 300-375 ezer font a fizetése. Ebben a régióban csak Lewandowski és Frenkie De Jong keres Barcelonában.