Több mint három évvel a Manchester Unitedtől való távozása után újra munkába áll Ole Gunnar Solskjaer, aki a török Besiktas edzője lesz. A norvég szakember a novemberben kirúgott Giovanni van Bronckhorst helyét veszi át a kispadon.

Ole Gunnar Solskjaer a török Besiktasnál folytatja edzői pályafutását

Fotó: Anadolu via AFP

Solskjaer pénteken érkezett Törökországba, hogy a kinevezése előtti utolsó simítások részeként aláírja másfél évre szóló szerződését. Az isztambuli együttes a hivatalos oldalán is beszámolt az új edző érkezéséről, és hivatalosan is megerősítette a folyamatban lévő tárgyalásokat. Solskjaer egy rövid interjút is adott a klub honlapján, miután megérkezett az isztambuli repülőtérre.

Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Ma találkoztam először a csapattal, de már alig várom, hogy a pályán lehessek. Megtisztelő ebben a csodálatos városban lenni"

– nyilatkozta az 51 éves tréner.

Solskjaer meglehetősen kemény fába vágta a fejszéjét, ugyanis 21-szeres török bajnok csupán a hatodik helyen áll a tabellán, 20 ponttal lemaradva a Sallai Rolandot is foglalkoztató, listavezető Galatasaray mögött, és 12 pontos hátránya van a még BL-selejtezős pozícióban lévő Fenerbahcéval szemben, amelyet éppen az a José Mourinho irányít, akinek kirúgása után vette át Solskjaer a Manchester United kispadját 2019-ben.

Solskjaer két teljes szezonja alatt harmadik és második helyre vezette a manchesterieket a Premier League-ben, valamint a 2021-es Európa-liga döntőjébe is bejutott vele a csapat, ám ott tizenegyespárbajban alulmaradt a Villarreallal szemben. A MU előtt a Molde és a Cardiff City vezetőedzője volt, előbbivel 2011-ben és 2012-ben is norvég bajnoki címet nyert.

