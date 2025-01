Pocsékul indult az új év a Dortmund számára, amely a második meccsén is kikapott. Nuri Sahin vezetőedző a címvédő Bayer Leverkusen ellen több kulcsjátékosára sem számíthatott betegség miatt, s noha az újonc Kiel ellen már Emre Can, illetve Nico Schlotterbeck is visszatérhetett a védelembe, a BVB már a szünetre háromgólos hátrányba került.

Pokoli hangulatot varázsoltak a kieli szurkolók

Fotó: AFP

A hazaiak második gólja után rövid időre félbe kellett szakítani a találkozót, mert a szurkolók görögtüzeket gyújtottak a lelátón.

Nem sokkal a fordulás után a játékvezető ismét az öltözőbe parancsolta a csapatokat, majd a hajrában Giovanni Reyna és Jamie Gittens góljaival szépített a Dortmund, amely a csereként beállt Lewis Holtby buta szabálytalansága után emberelőnybe került a 86. percben. A sárga-feketék az utolsó percekben nagy erőket mozgósítottak az egyenlítésért, azonban a hazaiak a hosszabbításban végleg eldöntötték az összecsapást.

Emberelőnyben sem ment, folytatódott a Dortmund idegenbeli vesszőfutása

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A legutóbbi hét tétmeccsből csupán egyet megnyerő Dortmundnak ez volt a nyolcadik idegenbeli meccse a Bundesliga jelenlegi idényében, s ebből csupán egyet nyert meg, míg a zsinórban második hazai meccsét megnyerő Kiel idénybeli harmadik sikerét aratta, azonban továbbra is a kiesést jelentő 17. helyen áll.

Bundesliga, 17. forduló:

Holstein Kiel-Borussia Dortmund 4-2 (3-0)