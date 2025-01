A labdarúgó NB I 11., kieső helyén álló Debrecen Nestor El Maestro vezetőedző irányításával a bennmaradást tűzte ki célul, ebben pedig új igazolások is a csapat segítségére lehetnek. Az elmúlt hetekben több csatár – köztük a kozármislenyi Kirchner Krisztián és a Szlovéniában futballozó Edmilson Filho – nevét is hírbe hozták a DVSC-vel, most pedig úgy tűnik, egy újabb brazil támadó került közel a Magyarországra szerződéshez. Maurides Roque Junior ráadásul a német Bundesliga egyik csapatának, a St. Paulinak a játékosa.

Maurides a profi pályafutását a brazil Internacional csapatánál kezdte, ahol sokszor eredményes volt, de egy rosszul sikerült gólöröm miatt több mint egy évig sérült volt. Később Portugáliában is játszott, majd

a 2018-19-es idényt a CSZKA Szófiánál töltötte, éppen El Maestro irányítása alatt.

A brazil center innen, Bulgáriából 2,9 millió euróért Kínába igazolt, majd Dél-Korea és Lengyelország következett a pályafutásában, mielőtt 2023 elején a St. Paulihoz került. Ott Maurides sokat volt sérült, majd kissé túlsúlyosként tért vissza, de az előző idényben feljutáshoz segítette a hamburgi klubot. A Bundesliga idei szezonjában viszont mindössze egy meccsen jutott szóhoz, és ott is csereként, egy perc erejéig – írta meg a haon.hu.

A 30 éves támadó – akinek egyik bátyja a Portóval egykor Európa-liga-győztes Maicon – szerződése 2026 nyaráig szól a St. Paulinál, ám könnyen lehet, hogy februártól már a Debrecen csatársorát erősíti.

