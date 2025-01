Történt ugyanis, hogy 2-1-es kisvárdai vezetésnél a Csornomorec Odessza ellen a játékvezető ilyenkor némileg szokatlan módon öt perces hosszabbítást rendelt el. Ennek ellenére ezután is ment még a találkozó és a bíró a 98. percben egy tizenegyest ítélt meg az ukránoknak. Itt és most pedig át is adjuk a szót a Kisvárda honlapjának:

„A mérkőzés végén a játékvezető edzőmeccseken szokatlan módon öt perc hosszabbítást jelzett, amire különösebb indoka nem is volt – legutóbb ugyanő mindkét játékrészt fél perccel korábban fújta le – amelynek letelte után Jasmin Mesanoviccsal szemben szabálytalankodtak a mi tizenhatosunkon belül, és ahogy ő elesett, a fejére pattant a labda. A játékvezető tizenegyest ítélt, de annak elvégzéséhez nem akartunk asszisztálni, közben a bíró lefújta a mérkőzést.”

A magyar csapat levonult a pályáról és így maradt a 2-1-s eredmény a végére. A várdaiak az NB II folytatását a harmadik helyről várják.