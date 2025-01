Biztatóan indult az újév a United számára, ugyanis előbb pontot szereztek Liverpoolban, majd emberhátrányban kiejtették az Arsenalt az FA-kupából, ám ezt követően jött két gyengébb teljesítmény, s ugyan a Southampton ellen még Amad Diallo megmentette a csapatot, múlt vasárnap a Brighton ellen 3-1-re kaptak ki az Old Traffordon, ami összességében már a szezonbeli 10. zakója volt a csapatnak.

Rúben Amorim is megelégelte a sorozatos kudarcokat

Fotó: AFP

A Premier League-ben jelenleg csak a 13. helyen álló Manchester United azóta nem tudott előre lépni a tabellán, mióta Rúben Amorim novemberben átvette az irányítást. A 39 éves tréner a Brighton elleni mérkőzés után nem is fukarkodott a negatív jelzőkkel, ugyanis a Manchester United történetének legrosszabb csapatának titulálta a mostanit.

A The Athletic újságírója, Laurie Whitwell azonban arról számolt be, hogy a portugál vezetőedző annyira dühös volt, hogy magából kikelve üvöltözött a játékosaival a meccs után, sőt még egy nagyképernyős televíziót is összetört az öltözőben.

"A United edzője kiengedte a gőzt, hangot adott nemtetszésének, sőt nem csak szavakkal, hanem tettlegesen is kifejezte csalódottságát" – mondta Whitwell.

Amorim reakciója azért is meglepő, mert jobbára közvetlenül a lefújás tán visszafogottan szokta elkönyvelni az eredményeket, így talán ezt kirohanását inkább Sir Alex Ferguson legendás „hajszárítós” pedagógiai módszeréhez lehetne hasonlítani. Az öltözői pletykák szerint a skót mester nehezebb pillanataiban olyan hangosan és olyan közelről üvöltözött játékosaival, hogy még a hajuk is megszáradt közben.