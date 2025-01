Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke 2024 utolsó napján jelentette be egy rövid videóüzenetben, hogy a Fradit június óta irányító Pascal Jansent kivásárolták a szerződéséből, és máshol folytatja a munkáját.

A Fradi elnöke megjegyezte, hogy a holland szakembert a világ egyik legnagyobb futballkonszernje vette meg, ezt követően pedig sok helyen tényként lehozták, hogy Jansen a New York City FC edzője lesz, ami a City Football Group tulajdonában áll, amely történetesen a világ egyik legnagyobb futballkonszernje. Ráadásul november végén távozott a New York-i klub edzője, Nick Cushing is, így a pozíció nyitott volt a klubnál. Hétfőn aztán hivatalossá vált, amit eddig csak sejteni lehetett: Pascal Jansen a New York City FC edzője lett.

A holland szakembert a klub a hivatalos honlapján jelentette be, mellé pedig így videó is készült Jansenről. A Fradi korábbi edzője kiszáll egy taxiból, majd beköszön a csapat szurkolóinak.

Start spreading the news 🗣️



Pascal Jansen is your New York City FC Head Coach. pic.twitter.com/kcKqvqbeZk — New York City FC (@newyorkcityfc) January 6, 2025

A klub honlapján azt írják, Jansen 2028-ig írt alá a New York City FC-hez, és azonnal csatlakozik a csapathoz, amint megkapja a munkavállalási engedélyt.

„Van egy csapatnyi igazán tehetséges játékosunk, és szerettünk volna egy tapasztalt edzőt, aki képes a következő szintre emelni minket. Pascal minden tekintetben megfelel a New York City FC vezetésére” – mondta David Lee, a klub sportigazgatója.