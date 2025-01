Hétfőn hivatalossá vált, hogy az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő New York City FC vezetőedzője lett a Ferencvárostól távozott Pascal Jansen. A holland szakember távozását 2024 utolsó napján jelentette be a Fradi, miután a New York-i klub kivásárolta őt a szerződéséből. Jansen 2018-ban az AZ Alkmaarhoz került, amelynek 2020 végén a vezetőedzője lett, majd tavaly nyáron az FTC-hez került, amelytől a közösségi oldalán el is köszönt. Az 51 éves vezetőedző hazája egyik lapjának elárulta, hogy már 2017 előtt (amikor még a PSV akadémiáján dolgozott) megkeresték őt a City Football Grouptól, és azóta is folyamatosan tartotta velük a kapcsolatot.

Pascal Jansen fél évig volt a Fradi vezetőedzője, januártól a New York City FC-t irányítja

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Pascal Jansen vezetőedzőt nehezen engedte el a Fradi a New York Cityhez

„Számomra is meglepő volt ez az egész. Boldog voltam a Ferencvárosban, Magyarországon egy top klub, a bajnoki címért küzdöttünk és Európában is versenyben voltunk. Budapest központjában éltem, a Dunára is ráláttam, de aztán jött a City Football Group.

Egy képviselőjük folyamatosan tartotta velem a kapcsolatot, már azóta, hogy a PSV akadémiáján voltam.

Rendre felhívott, hogy érdeklődjön, hogy mennek a dolgaim. És most lecsaptak rám. A Ferencváros eleinte nem akart elengedni, de a két klub végül megegyezett” – nyilatkozta Pascal Jansen.

A vezetőedző hozzátette, továbbra is az az álma, hogy a Premier League-ben dolgozzon – tavaly nyáron ugyanakkor már megkeresték őt Angliából.

„Hosszú távon mindig is az angol bajnokság marad az álmom.

Tavaly nyáron lett volna lehetőségem egy angol klubnál dolgozni, aztán végül a Ferencvárost választottam

– idézte az M4 Sport Jansent. – Az élet néha furcsa fordulatokat vesz, 2024 mindenesetre elég eseménydús év volt."

A New York City számára a bajnokság (MLS) következő szezonjának alapszakasza február 22-én kezdődik.

