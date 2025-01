Hétfőn hivatalossá vált, hogy az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) érdekelt New York City FC vezetőedzője lett a Ferencvárostól távozott Pascal Jansen. (A Fradi ugyanezen a napon jelentette be a holland szakember utódját, Robbie Keane-t.) Jansen a novemberben menesztett Nick Cushing helyét vette át – David Lee sportigazgató szerint olyan tapasztalt edzőt szerettek volna a tehetséges játékosokból álló keretükhöz, aki képes a következő szintre eljuttatni az együttest.

Pascal Jansen már nem a Fradi, hanem a New York City FC edzője

Fotó: Csudai Sándor - Origo

„Azok az értékek, amelyeket edzőként képviselek, összhangban vannak a klub értékeivel" – mondta Pascal Jansen a bemutatkozó videójában. Hozzátette: szereti az agresszív játékstílust, amelyben nyomás alá lehet helyezni az ellenfelet, továbbá örömét fejezte ki, hogy a New York-i család tagja lehet, és azt is elmondta, hogy alig várja a közösen elért sikereket.

Pascal Jansen szeretett együtt dolgozni Kerkez Milossal a Fradi előtti csapatánál, az AZ Alkmaarnál

A Ferencváros előtt Pascal Jansen bő három éven át volt a holland AZ Alkmaar vezetőedzője, amely csapatnál 2022 januárjától 2023 nyaráig együtt dolgozott a magyar válogatott Kerkez Milossal is. A New York City FC több videót is megosztott a nagyváros utcáin sétáló új edzőjével, és az egyikben a holland szakember azt is elárulta, hogy kik voltak azok a futballisták, akikkel a leginkább szeretett együtt dolgozni a múltban.

„Tijjani Reijnders, aki ebben a pillanatban az AC Milan játékosa, és Kerkez Milos, aki jelenleg az angol bajnokságban [a Bournemouth-ban] játszik" – idézte Pascal Jansen válaszát a Magyar Nemzet.

A NYCFC az előző szezonban 14 győzelemmel, 8 döntetlennel és 12 vereséggel keleten a hatodik helyen végzett, és a főcsoport-elődöntőben a városi rivális New York Red Bulls csapatától kapott ki.

