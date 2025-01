– Nagyjából fél hónapja van a csapat mellett Robbie Keane, mik az első benyomások róla, a munkájáról?

– Nyilván egy új edző az mindig egy új szisztémát is hoz egy csapathoz. Mindenkit próbált megismerni ez alatt a bő két alatt a vezetőedző, de erre azért nem volt sok ideje. Pár edzésen túl vagyunk már vele, próbáljuk megvalósítani azt, amit szeretne, reméljük, hogy ez hamar menni fog. Most elsősorban a Frankfurt elleni mérkőzésre készített fel minket, úgyhogy összességében még nem tudjuk, pontosan milyen stratégia várható majd a szezonban. Természetesen más edző, más személyiség, mint Pascal Jansen volt.

– Beszélt már az edzővel négyszemközt?

– Erre még nem nagyon volt idő, az edzéseken mondta el nekem, mit csináltam jól és miken kellene majd javítanom.

Robbie Keane türelmet kér a szurkolóktól

Fotó: fradi.hu

– Kicsit beszéljünk egy fontos átigazolásról. Naby Keita már több mint egy hónapja a csapattal edz, hogyan látja, mennyire illeszkedett be?

– Még inkább a rehabilitációs gyakorlatokkal foglalkozik, de jó úton halad. Mi is látjuk, ahogy dolgozik, velünk is már többször edzett és bízunk is benne, hogy hamarosan a segítségünkre tud lenni.

– Mit vár a Frankfurt elleni meccstől?

– Nyilván partiban szeretnénk lenni a Frankfurttal, de látjuk, hogy milyen jó formában vannak. A biztos továbbjutásunkhoz még egy pont kellene a következő két meccsünkön az El-ben, reméljük, hogy itt is pontot vagy pontokat tudunk majd szerezni. Mindenki nagyon boldog lenne, ha jó teljesítményt tudnánk nyújtani, és reméljük, hogy ez sikerülni fog.

De azt senki ne felejtse el, miközben megfogalmazza az elvárásait, hogy egy bombaerős és jó formában lévő Bundesliga-topcsapattal játszunk, a két évvel ezelőtti Európa Liga-győztessel, ráadásul idegenben!

– Lisztes Krisztiánnal (a Fradiból igazolt át a Frankfurtba) beszéltek a mérkőzés előtt?

– Még nem, én a nyáron beszéltem vele utoljára, de ha itt lesz a meccsen, akkor biztos összefutunk és tudunk majd beszélni.

