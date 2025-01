A spanyolországi Cartagenában edzőtáborozó Ferencváros első felkészülési mérkőzését a német másodosztályú Preussen Münster ellen játszotta péntek délután. Ezen a találkozón ült először a Fradi kispadján a hét elején kinevezett új vezetőedző, Robbie Keane, aki Pascal Jansen távozása után vette át a címvédő irányítását.

Robbie Keane bemutatkozott a Fradi kispadján

Fotó: fradi.hu / fradi.hu

Akadt néhány meglepetés a zöld-fehérek kezdőcsapatában, többek között a 18 éves Lakatos Csongor szerepeltetése, míg Ben Romdan, Matheus Saldanha, vagy Kady Borges csak a kispadon kezdett, ám ha azt nézzük, hogy az ír szakember csupán négy napja dolgozik együtt a csapattal, így nem is annyira meglepő, hogy az összecsapást inkább a kísérletezésnek szentelte, hogy kiderüljön, kik azok akikre számíthat tavasszal. Dibusz Dénes csapatkapitány és a Liverpoollal BL-győztes friss igazolás, Naby Keita sem került be a keretbe, míg három másik légiós, Anderson Esiti, Mats Knoester és Kwabena Owusu el sem utazott az edzőtáborba.

Keane a Varga Á. – Makreckis, Lakatos, Szalai, Raul Gustavo – Abu Fani, Rommens – Gruber, Zachariassen, Misidjan – Varga összeállítású kezdőcsapatot küldte pályára.

A Bundesliga 2 15. helyén álló Münster kezdőjében pedig ot volt a Hamburgtól kölcsönben szereplő négyszeres magyar válogatott támadó, Németh András.

Ellentétes félidők, a Fradi kapusa volt a legjobb

Agresszívebben kezdték a találkozót a németek, az első percekben kétszer is veszélyeztettek miközben a Fradi jobbára csak próbált rést találni az ellenfél védelmén. A 10. percben Németh András és Szalai Gábor fejelt össze a tizenhatoson belül, ami után a magyar csapat védője lent maradt a földön, de végül folytatni tudta a meccset. Ezt követően a zöld-fehérek is mutattak életjelet, a 30. percben Abu Fani szöglete után Szalai fejese nem sokkal ment kapu mellé, ám összességében a gólhoz a Münster állt közelebb és csak a többször is bravúrral védő Varga Ádámnak köszönhette, hogy nem került hátrányba a szünetre.

Robbie Keane az első félidőben remekül védő Varga Ádám kivételével minden poszton cserélt a szünetben. Kady és Saldanha beállásával érezhetően feljavult a Fradi támadójátéka, és az 53. percben kis híján a vezetést is megszerezte, de Ben Romdan fejese centikkel elkerülte a kaput. Ennek ellenére a 44 éves ír szakember nem volt teljesen elégedett, ugyanis sok hiba csúszott a passzokba, így az oldalvonal mellett többször is hangosan magyarázott a játékosainak, hogy gyorsabban és pontosabban járassák a labdát.