A labdarúgó OTP Bank Ligában címvédő Ferencváros január 6-án jelentette be, hogy a legendás Premier League-játékos, Robbie Keane veszi át a csapatot a holland Pascal Jansentől, akit még decemberben kivásárolt a szerződéséből a New York City FC. Az ír szakember kedden már találkozott is a Ferencváros játékosaival, elmondta nekik, mit vár tőlük és felhívta a figyelmet egy dologra, amit egyáltalán nem tolerál.

A 44 éves ír szakembert – aki játékosként olyan klubokban futballozott, mint a Leeds United, a Liverpool, a Tottenham vagy az Internazionale – hétfőn nevezték ki a Ferencváros vezetőedzőjének, ezt követően pedig a stábjával együtt csatlakozott a Cartagenában edzőtáborozó csapathoz, amelynek meg is tartotta első eligazítását. Robbie Keane a beszédében kiemelte, a legfontosabb, hogy tiszteljék egymást, és mindenki egy közös célért, a Ferencváros sikeréért dolgozzon. Mellette pedig hangsúlyozta, hogy késést senkitől nem tűri, mert a Ferencvárosnál mindenki azért dolgozik a klubnál, hogy segítse a játékosokat. Az ír szakember arról is beszélt, hogy intenzív játékot tervez játszatni a Ferencvárossal, így a játékosoknak fittnek kell lenniük.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!