December 31-én derült égből a villámcsapásként érte a Fradi-szurkolókat, hogy távozik a csapat kispadjáról Pascal Jansen vezetőedző. A bajnoki címvédő csapatot az őszi idényben a tabella második helyére kormányozó, az Európa-ligában továbbjutást érő helyen átadó holland szakember a New York City FC-nél folytatja, a klubnak pedig nagyon gyorsan új edzőt kellett találnia a nem túl bőséges kínálatból. Kubatov Gábor klubelnök korábbi megszólalásai alapján egy jó nevű külföldi tréner érkezése volt várható, és így is történt, hiszen január 6-án biztossá vált, hogy az ír Robbie Keane lesz a magyar bajnokcsapat edzője.

Robbie Keane irányítja a jövőben a Fradit

Fotó: AFP

Csodagyerekből legenda

Robbie Keane 1980. július 8-án született Dublin Tallaght nevű kerületében (ahol a Fradi által is jól ismert Shamrock Rovers otthona is van), így pályafutását is az ír főváros egyik nevelőklubjában kezdte, ahonnan 16 évesen került az akkor másodosztályú Wolverhampton Wanderershez.

Ritkán látni olyan ír focistát, mint amilyen a fiatal Robbie Keane volt:

szélvész gyors, technikás, remekül cselező, az összjátékban is kiváló, és nem utolsó sorban roppant gólerős focistaként jellemezték az edzők és a szakírók.

Keane pedig nem is cáfolt rájuk: első bajnoki meccsén mindössze 17 évesen mindjárt két gólt rúgott, a szezont pedig 38 bajnokin rúgott 11 góllal zárta. A következő idényben - még mindig csak 18 évesen - már a Wolves házi gólkirálya volt 39 meccsen rúgott 16 góllal, így nem is csoda, hogy lecsapott rá az élvonalbeli Coventry City. De egy idénynél tovább nem tudták megtartani a 31 PL-meccsen 12 gólt szerző tinit, mert

jött az olasz óriás, az Inter és mintegy 18 millió fontos átigazolási rekordot fizetve,

Milánóba vitte az ifjút.

A váltás azonban nem sikerült jól, Keane nem érzett rá a Serie A ízére, így már télen kölcsönadták a Leeds Unitednek, ahol ismét a régi önmaga lehetett, 18 bajnokin 9-szer volt eredményes.

A Leeds nem is sokat hezitált, a következő idényben újabb rekordgyanús összegért megvette az ír csatárt, akinek a vezérletével az ötödik helyre futottak be az idény végén.