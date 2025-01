Az Origo is beszámolt már arról, hogy a Ferencvárosi TC január 6-án bejelentette, hogy a csapat új vezetőedzője Robbie Keane lett. Az ír szakemberrel a fradi.hu-n jelent meg egy videó interjú, amelyben Budapestről, a szurkolókról és az elképzeléseiről beszélt, de szóba került Gera Zoltán is, és azt is megtudtuk, hogy két szót már biztosan tud magyarul az új tréner.

"Az elmúlt néhány évben többször is jártam Budapesten, így már ismerem a várost, itt csodás helyek és remek emberek vannak, várom, hogy találkozzak velük, de természetesen amiért idejöttem, az a futball. Várom már, hogy találkozzak a játékosokkal és a stábbal Spanyolországban. Ott indul majd az igazi munka... Tisztában vagyok vele, hogy jó csapat vagyunk, de mit is jelent az, hogy »jó csapat«? Tudsz a szurkolóknak tetsző, izgalmas, energikus focit játszani? Ez az az út, amit szeretnék járni, hogy a szurkolók élvezzék a csapatom játékát. Fontos, hogy a játékosok megértsék, nem elég egy-két meccset nyerni, hanem minden meccset meg kell nyerni! Ez az én üzenetem a játékosok felé. Bárki ellen is játszunk, izgalmas focit kell felmutatnunk. Szeretném, hogy a szurkolóink boldogan térjenek haza, hogy egy jó, nagyon jó csapatot láthattak. Számomra a legfontosabb, hogy a klub az emberekért van, ez a kulcs. Sir Alex Ferguson mondta nekem tavaly nyáron, hogy »ne klubot válassz, hanem szurkolókat«, és azt gondolom, ez nagyon fontos.” Mellette Gera Zoltánról és a szurkolókról is beszélt az interjúban Keane, aki, mint kiderült, már két szót biztosan tud magyarul. Részletek a lenti, szűk ötperces videóban:

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!