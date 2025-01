Az angol másodosztály (Championship) tabelláján 23 forduló után, azaz pont a bajnokság felénél 18 ponttal a stabil utolsó helyen álló Plymouth Argyle kirúgta a korábbi angol válogatott és Manchester United legendát, Wayne Rooney-t. A klubnak sok választása nem volt, hiszen a csapat kilenc forduló óta nyeretlen volt, és még szomorúbb, hogy ezeken a meccseken mindössze három pontot szerzett a magyar válogatott védőt, Szűcs Kornélt is foglalkoztató csapat.

Wayne Rooney-nak egyetlen számítása sem jött be Plymouth-ban

Fotó: NurPhoto via AFP

Rooney távozásával pedig kútba esett egy másik projekt is: leállították annak a dokumentumfilmnek a forgatását,

amely arról szólt volna, miként mentette meg az egykori zseniális csatár a kieséstől a zöldeket.

A sorozatot ugyanaz a cég, a Lorton Entertainment gyártotta volna, amelyik három évvel ezelőtt egy viszonylag sikeres anyagot szállított az Amazon Prime streaming csatornának Rooney címmel, természetesen Wayne Rooney életéről és karrierjéről.

Kudarcra volt ítélve

A Plymouth a sorozattól talán nem is annyira titkon azt várta, hogy ők lesznek a következő Wrexham (Welcome to Wrexham) vagy Sunderland (Sunderland till I die), azaz a tévés megjelenés világszerte is ismertté teszi a kis angliai klubot.

Csakhogy az október elején kezdődött forgatások során már kezdettől fogva látni lehetett, hogy ez nem lesz egy sikersztori, ahhoz ugyani meccseket kellett volna nyerni,

hogy Rooney az alapgondolatnak megfelelően valóban megmentse az Argyle-t a kieséstől és amolyan helyi hőssé váljon.

Ha Rooney-ból már nem is, Szűcs Kornélból még lehet helyi hős egy csodás bennmaradás után

Fotó: NurPhoto via AFP/MI News

Miután a csapat Újév napján sem tudott nyerni (2-2 otthon a Bristol ellen) a felek kölcsönös egyetértésben leállították a forgatást. Amihez egyébként sem sok anyag gyűlt össze, a stáb ugyanis majd' három hónap alatt mindössze két meccsen kísérhette kamerákkal a csapatot.

Túl közeli barát

Többen is felvetették, hogy nem mutat igazán jól, hogy a gyártó cég gyakorlatilag a Rooney család kebelbarátja.

A Lorton ugyanis nem csak Wayne-ről, hanem Coleen Rooney-ról is forgatott már filmet, amikor egész Angliát lázban tartva hadakozott a bíróság Jamie Vardy felesége, Rebekha Vardy ellen.

A cégnek ráadásul egyik társtulajdonosa az a Kenney Sheperd, aki már az evertonos kezdetek óta Wayne Rooney menedzsere. A klub nem kommentálta ezt a szálat, viszont Rooney-val együtt kirúgta Neil Dewsnip sportigazgatót is, akit a vezetőség felelőssé tett a klubot alighanem a Ligue One-ba juttató edzőválasztásért.