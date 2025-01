A szaúdi klub honlapján azt írják, Szappanost azért adják kölcsön, hogy a csapat meg tudjon felelni bizonyos technikai követelményeknek. A szaúdi bajnokságban egy csapatban maximum csak nyolc idegenlégiós futballozhat, és mivel az al-Fateh a kiesés elől menekül, Szappanosnak azért kellett távoznia, mert a klubja új légióst akart nevezni a helyére.

Szappanos Péter visszatér Paksra

Fotó: AlFateh Saudi club/X

A szaúdi klub honlapján megjegyzik, hogy Szappanos Péter kétéves szerződést kötött tavaly nyáron, azóta remek védésekkel segítette a csapatát.

„Nagyon hirtelen jött minden, a tegnapi nap folyamán szólt a menedzserem, hogy kölcsönszerződéssel megoldást kell találnunk.

Én rögtön a Paksot mondtam, aztán hamar kiderült, nem is lehet más, hisz’ egy szezonon belül három különböző csapatban senki nem léphet pályára. Ezúton is nagyon köszönöm a klubnak, hogy segítő kezet nyújtottak. Nagyon örülök, hogy visszatérhetek, az egész család izgatott, a gyerekek is szerettek a városban lenni.

Frissek az emlékek, és ahogy hallottam, a célok ugyanazok. A támadó fronton is ismerős arcok tértek haza, és a csapat magja is változatlan. Ott kell tehát folytatnunk, ahol abbahagytuk. Szeretnék a pályán segíteni a csapatnak a teljesítményemmel, de ehhez, egészen biztos, keményen kell majd dolgozzak” – mondta a paksi klub honlapjának az egyszeres magyar válogatott Szappanos Péter.

A 34 éves magyar válogatott kapus eddig 18 meccsen őrizte az al-Fateh kapuját, ezeken 41 gólt kapott és csak egy találkozót tudott lehozni kapott gól nélkül.

Szappanos Péter hazatérése azért is meglepő, mert a kapus a napokban adott interjút az M4 Sportnak, melyben beszélt a bajnokságról és a beilleszkedéséről is. Elárulta, hogy a gyermekei angol nyelvű óvodába járnak és a felesége is hétköznapi életet tud élni. Ráadásul hangsúlyozta is, hogy a családjával sokáig szeretne maradni Szaúd-Arábiában.