Az összes lényegi kérdés már az első félidőben eldőlt, ekkor alakult ki a 2-1-es végeredmény is úgy, hogy az első találatot a Tottenham szerezte az Arsenal otthonában. A mérkőzés egyik legemlékezetesebb jelenete mégsem egy gólhoz kapcsolódik, hanem a hazaiak játékosához, Leandro Trossardhoz, aki a 30. percben egy bokatörő cselt mutatott be, mely után lent is maradt a Tottenham játékosa.

Mondjuk a fenti jelenetsort megnézve nem is csoda, hogy nem tudott egyből felkelni Pedro Porro a földről.