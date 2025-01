A magyar válogatott csapatkapitánya három percben válaszolt meg néhány kérdést a pályafutásával és a magánéletével kapcsolatban, Szoboszlai az interjú során az első labdarúgáshoz kötődő emlékét is felevenítette.

"Hároméves voltam, tehát nem könnyű erre visszaemlékezni. Mindenki, még édesapám is azt mondja, hogy lehelyezett néhány flakont a padlóra és azokat kellett kicseleznem a kislabdával.

Ha egy eldőlt, akkor újra kellett kezdenem. Valószínűleg több órán keresztül csináltam"

- emlékezett vissza a Liverpool középpályása, aki később az édesapja futballakadémiáján, a Főnix Goldnál kezdte meg a karrierjét.

Szoboszlai Dominik idén is a Liverpool egyik legjobbja

Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/NurPhoto

A 24 éves sztárnak több tetoválása is van, az elsőhöz még édesapja engedélye is kellett. "Volt egy fogadásom édesapámmal. Amikor a Salzburgban játszottam, volt egy futótesztünk. Az összes akadémistának futnia kellett. Mondtam neki, hogy nagyon akarom ezt a tetoválást. Azt mondta, ha mindenki közül én leszek az első a futóteszten, akkor megcsináltathatom. Annyit válaszoltam: ne is mondj többet!" - árulta el Szoboszlai, akinek a karjára Steven Gerrardnak, a Liverpool legendás futballistájának az egyik idézete is felkerült.

A magyar focista az utóbbi hónapokban egy újabb tetoválást is csináltatott, melynek a jelentéséről is beszélt.

Az új tetoválásom a mellkasomra került az eddigi életemről. Egy fa található itt a családom miatt. Rajtam van a születési dátumom, a mezszámaim: 14, 17, 8, 10, 13.

A mellkasom közepén egy szöveg van: impossible [lehetetlen]. De az im át van húzva, tehát csak possible [lehetséges]. Mert minden lehetséges! A bal vállamra pedig az van írva: élvezd az utat!" - idézte a tv2play.hu Szoboszlait.

Szoboszlai Dominiknek több tetoválása is van

Fotó: NurPhoto via AFP/Giuseppe Maffia

A Liverpool klasszisa a szintén magyar válogatott Kerkez Milost tartja a legjobb barátjának, és azt is elmondta, hogy szeret új éttermeket kipróbálni, a szusiért és a kaviárért pedig különösen rajong. Szoboszlai végezetül elárulta, hogy melyik klubtrófeát szeretné a legjobban megnyerni az angol sztárcsapattal.

"A Bajnokok Ligáját. Erről álmodozik minden gyerek"

- felelte hezitálás nélkül Szoboszlai.