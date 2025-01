A cikkben a Lille elleni Bajnokok Ligája-meccsről és a Nottingham Forest elleni bajnokiról is hoznak példákat a fent említettekről, külön kiemelve, hogy statisztikai mutatókkal nehezen lehet kimutatni, mennyire fontos szerep Szoboszlaié a letámadások indításával, ami az egész csapat számára lehetőséget biztosít a labdaszerzésre.

Szoboszlai még mindig tud fejlődni Liverpoolban

Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/NurPhoto

A labda nélküli munkáját régóta kiemelték a Liverpool 8-asának, de labdával többet vártak tőle, mert mindenki tudta, hogy többre képes annál, amit mondjuk az előző szezon végén mutatott. Ezt bizonyította első liverpooli hónapjaiban és azóta is. Szoboszlai Slot érkezésével előrébb került a pályán, ugyanis Jürgen Klopp sokkal hátrébb szerepeltette a magyar válogatott csapatkapitányát. Szoboszlait többen is kritizálták és a saját edzője is azt mondta, hogy dolgoznia kell a magyar játékossal azon, hogy többet vállaljon a gólhelyzetek kialakításában és ő maga is többször vállalkozzon kapura lövésre.

„Egy támadó középpályásnak a Liverpoolnál ennél jobb számokat kell hoznia, de nagyon elégedett vagyok azzal, ahogyan eddig teljesített. Száz százalékig biztos vagyok benne, hogy ha egy olyan csapatban játszik, ahol ennyi minőségi játékos van körülötte, akkor ő is megmutatja a minőségét és több gólt is fog szerezni” – mondta korábban Slot.

Szoboszlai ehhez képest nem sokkal később megszerezte első gólját az AC Milan elleni, 3-1-re megnyert BL-meccsen, de a bajnokságban november végéig kellett várni, amikor a Southampton ellen 3-2-re megnyert meccs első gólját szerezte. Ez volt az első gólja a Premier League-ben január 31. után. Az Ipswich ellen szerzett gólja a harmadik volt a bajnokságban, be is állította a tavalyi rekordját, de gólpasszokban már jobban áll, mint az előző szezonban, itt már ötnél tart, de ahogy ő mondta, „mindig lehet jobb”.

„Játszhatok jobban is, ahogy a menedzser mondta, lőhetek több gólt, adhatok több gólpasszt, de a piszkos munkát is elvégzem a csapatért, és ez a legfontosabb számomra. Amíg a bajnokság élén állunk, és nem lövök gólt, addig elfogadom a helyzetet” – mondta még ősszel a Lipcse elleni BL-meccs előtt.

A Tottenham elleni 6-3-as győzelem alkalmával mintha valami átszakadt volna Szoboszlainál. Azon a meccsen gólt lőtt, gólpasszt adott, a meccs egyik legjobbja volt. Utolsó öt bajnoki meccsén összesen 20 lövést kísérelt meg, ugyanannyit, mint az előző 15 meccsén összesen. Ráadásul a lövéseinek a többsége a tizenhatoson belülről vagy nem sokkal messzebbről érkezett, azaz nem reménytelen próbálkozások voltak.