Szoboszlai Dominik a Liverpool legutóbbi három mérkőzését kihagyta, ám az Accrington ellen ismét a kezdőcsapatban kapott helyen Arne Slottól.

Fotó: Liverpool/X

Szoboszlai Dominik gólpasszal tért vissza

Szoboszlai a West Ham United elleni összecsapást eltiltás, a Manchester United elleni rangadót, majd a Newcastle United otthonában lejátszott Ligakupa-elődöntő első felvonását betegség miatt hagyta ki.

Az Accrington elleni meccsen a Kelleher – Alexander-Arnold, Quansah, Endo, Cimikasz – Elliott, Morton, Szoboszlai – Ngumoha, D. Núnez, D. Jota összeállításban lépett pályára a Liverpool.

Team news is in ✊🔴 #LIVACC — Liverpool FC (@LFC) January 11, 2025

A találkozót a papírformának megfelelően a jóval esélyesebb Liverpool kezdte jobban, az első nagy lehetőséget Nunez rontotta el a 7. percben. A kiscsapat az első tíz percben jól tartotta magát, igaz, ehhez kellett Crellin is, aki nagyot védett Alexander-Alnold lövése után, majd Nunez rontott egy újabb ziccert. Az Accrington a biztos védekezés mellett a kontrákra rendezkedett be, olykor ezekből veszélyes is tudott lenni.

Némi meglepetésre az első 25 perc végéhez érve még mindig gólnélküli döntetlent mutatott az eredményjelző. A 27. percben egy szüglet után Endo fejjel veszélyeztetett, de a Pool támadójátéka nem igazán volt meggyőző. A 29. percben így is megszerezte a vezetést a hazai csapat:

Szoboszlai remek ladájával indult a kontra, amely végén Nunez gólpasszából Jota talált be közelről.

Jota szerzett vezetést a Liverpoolnak

Fotó: Oli SCARFF / AFP

A gól után is a Liverpool irányította a meccset, az Accrington semmi veszélyt nem jelentett a kapura. A 41. percben ismét Nunez előtt adódott lehetőség, de a támadó ezúttal is rontott jó helyzetben.

A 45. percben már kétgólos volt a Liverpool előnye, amikor Szoboszlai gólpassza után Alexander-Arnold lőtt fantasztikus gólt 17 méterről.

An incredible strike from Trent 🤩pic.twitter.com/mTqZfquyfV — Liverpool FC (@LFC) January 11, 2025

Az első félidőben - amelyben a azai együttes 84 százalékban birtokolta a labdát - újabb gól nem esett, így a Liverpool 2-0-ra vezetett.

Szoboszlai Dominik gólpasszt adott az FA-kupában

Fotó: Oli SCARFF / AFP

A második félidőben pályára lépett az olasz Európa-bajnok, Federico Chiesa, méghozzá Szoboszlai Dominik helyén - a magyar focista tehét 45 percet kapott a betegéséből való visszatérése után -, aki gyorsan gól is lőhetett volna, ahogy másodpercekkel előtte Nunez is, ám mindketten hibáztak.