A sajtóhírek szerint nyáron a Real Madridhoz igazoló védő, Trent Alexander-Arnold a Liverpool saját nevelésű játékosa, és már hét és fél éve együtt játszik Mohamed Szalah-val, aki szintén távozhat 2025 nyarán. 2023-ban a csapathoz szerződött Szoboszlai Dominik is, és Alexander-Arnold az egyiptomi csatárhoz hasonlóan a magyar középpályással is remek kapcsolatot ápol. Egy interjúsorozatban Szoboszlait és Szalahot is megkérdezték, hogy melyikük jobb barátja az angol hátvédnek, de egyikük sem adott rá érdemi választ – Alexander-Arnold viszont dönteni tudott.

Trent Alexander-Arnold, Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah (b-j) remek kapcsolatot ápolnak Liverpoolban

Fotó: NurPhoto via AFP/Alessio Morgese/NurPhoto

A liverpooli Trent Alexander-Arnold jobb barátjának tartja Mohamed Szalahot, mint Szoboszlai Dominikot

A kérdés láthatóan nem volt egyszerű az angol játékosnak, de végül hosszas gondolkodás után Mohamed Szalahot választotta a legjobb barátjának, nem pedig Szoboszlai Dominikot.

„Őszintén szólva Mót mondanám, tekintettel arra, hogy mennyi ideje ismerjük egymást és milyen régóta játszunk együtt – idézte Alexander-Arnold szavait a Magyar Nemzet.

A kötelékünk és a kapcsolatunk erős, különösen a pályán. Megértjük egymás játékát, sohasem panaszkodunk a másikra.

Tiszteljük a másik stílusát. Megesik, hogy figyelmen kívül hagy és inkább kapura lő, amikor szerintem passzolnia kellett volna nekem, de tudom, hogy ha legközelebb én nem adom neki a labdát, ő ugyanezt gondolja. Szóval tiszteljük egymást, és szerintem ezért a mi jobb oldalunk az egyik legerősebb. "

A Premier League-ben és a Bajnokok Ligája-alapszakaszban is éllovas Liverpool legközelebb vasárnap este lép pályára: Szoboszlaiék a Manchester United csapatát fogadják az angol bajnokságban.

