Pontosan négy éve már, hogy Szoboszlai eljött a Salzburg csapatától, ennek ellenére a klub és a szurkolók is örömmel emlékeznek vissza a magyar játékosra. A Ripost munkatársai ott voltak a csapat szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzésén, ahol több fotót is készítettek a stadion körül és a szurkolói boltokban.

Fotó: Ripost

Ahogy látható a fenti és a lenti képeken, és valószínűleg az eladási adatok is ezt mutatják, Szoboszlai még mindig kelendő portéka a szomszédban, mint ahogy Haaland is jó eséllyel az. És a kérdés is teljesen jogos Salzburgban: "Ki lesz a következő (sztár)?". A jövő majd ezt a kérdést is eldönti.