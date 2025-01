Tisztességgel tette a dolgát a két gólt és két gólpasszt jegyző Cody Gakpo

Fotó: AFP

Szoboszlai Dominik, Gakpo és Gravenberch mérkőzése pontosan eddig tartott, Arne Slot a jövő heti BL-forduló jegyében megkezdte a cseréket. Ami nem fogta vissza a Poolt, a hazaiak sorra dolgozták és hagyták ki a nagyobbnál nagyobb helyzeteket. A 85. percben azért Alisonnak is be kellett mutatnia egy óriási védést Townsend fejese után. A rendes játékidő utolsó percében azért a becsületgól összejött a vendégeknek, de a Liverpool így is magabiztosan nyert és továbbra is vezeti a tabellát az Arsenal előtt.

Kerkezék újabb győzelme

Ami a forduló többi szombat délután kezdődött mérkőzéseit illeti: a Kerkez Milossal a kezdőben felálló Bournemouth hazai pályán nagyon simán győzte le az idény meglepetéscsapatát, a Nottingham Forestet, a Brighton hazai pályán szenvedett meglepő vereséget a kispadon David Moyesszal megerősített Evertontól, a Newcastle ha nem is könnyen de győzött Southamptonban, míg az Arsenal a 43. és a 70. perc között emberhátrányban játszva szerezte meg a három pontot a Wolverhampton otthonában.

Eredmények, Premier League 22. forduló:

Liverpool FC - Ipswich Town 4-1 (3-0)

gól: Szoboszlai 11., Szalah 35., Gakpo 44., 66., ill. Greaves 90.

AFC Bournemouth - Nottingham Forest 5-0 (1-0)

gól: P. Kluivert 9., Outtara 55., 62., 87., Semenyo 90+1.

Brighton & Hove Albion - Everton FC 0-1 (0-1)

gól: Ndiaye 42.

Wolverhampton Wanderers-Arsenal 0-1 (0-0)

gól: Calafiori 75.

Southampton FC - Newcastle United 1-3 (1-2)

gól: Bednarek 10., ill. A. Isak 26. (11-esből), 30., Tonali 51.