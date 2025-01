A Szoboszlai Dominikkal felálló listavezető Liverpool hajrában lőtt gólokkal, 2-0-ra nyert a Brentford otthonában. A magyar válogatott csapatkapitánya kezdőként kapott lehetőséget, és ezzel élt is, ugyanis több helyzetet is kidolgozott és – hét lövéssel, köztük egy kapufával, továbbá egy-egy sikeres csellel és kulcspasszal, valamint 90,6 százalékos passzpontossággal – a csapata egyik legjobbja volt, mielőtt a 80. percben lecserélte őt Arne Slot vezetőedző.

Szoboszlai Dominik remekelt a Liverpool Brentford elleni Premier League-meccsén

Fotó: AFP/Justin Tallis

A brit szaksajtóban is nagy dicséretet kapott Szoboszlai, a szaklapok közül csak a rousingthekop.com adott neki 6-os osztályzatot, mindenki más

7-esre vagy 8-asra értékelte a teljesítményét.

A liverpooli média minden ismertebb tagja úgy vélte, hogy a magyar középpályás fáradhatatlan volt labdával és labda nélkül is, a védőmunkája is kimagaslott, szűk területen mutatott be káprázatos megoldásokat, egyes lövései pedig gólt is érdemeltek volna. Kiemelték, hogy minden bizonnyal a kapott sárga lapja miatt cserélte csak le őt Arne Slot a 80. percben.

Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos is nagy dicséretet kapott

A Kerkez Milossal felálló Bournemouth a magyar futballista góljának is köszönhetően 4-1-re győzött a szombati meccs előtti kilenc bajnokiját egyaránt megnyerő Newcastle United vendégeként. Justin Kluivert mesterhármast szerzett, majd a magyar válogatott védő állította be a végeredményt a 95. percben, ezzel megszerezve a második PL-gólját. A találata után Kerkez sárga lapot érően levette a mezét, de

a brit sajtó a felsőteste mellett a teljesítményét is nagyon megdicsérte.

A két sikeres csele, egy kiharcolt szabálytalansága, két labdaszerzése, három tisztázása, egy megnyert légi párbaja, és 86,7 százalékos passzolási hatékonysága után a magyar válogatott focista olyan osztályzatokat (leginkább 8-asokat) kapott, ami egyértelműsítette, hogy ez volt az egyik legjobban sikerült mérkőzése a Premier League-ben – vette észre a Magyar Nemzet.

A Bournemouth a sikerével fellépett a tabella hatodik helyére, míg a Liverpool előnye az Arsenal botlásával már egy meccsel kevesebbet is játszva hat pont az élen.