A Vörösök a harmadik fordulóban lépnek pályára a kupában, szombat kora délután a League Two (angol negyedosztály) csapatát fogadják az Anfielden, a tét a legjobb 32-be jutás lesz a meccsen. Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a mérkőzés előtti, péntek reggeli sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy Quansah várhatóan bevethető lesz, miután a hétközi, Tottenham Hotspur elleni Ligakupa-találkozó első félidejében sérülés miatt lecserélték (1-0-ra kikapott az elődöntő első felvonásán a Liverpool).

Szoboszlai Dominik pedig, aki azon a mérkőzésen és az azt megelőző, Manchester United elleni Premier League-összecsapáson betegség miatt hiányzott, szintén újra edzésben van. Arra a kérdésre, hogy milyen állapotban van Quansah és Szoboszlai, és hogy más játékosok is lehetőséget kaphatnak-e az Accrington ellen, Slot a riportereknek azt mondta: „Minden mérkőzés egy lehetőség számukra, hogy játéklehetőséget kapjanak, és ez a mostani is az. Dominik tegnap (csütörtökön - a szerk.) az U21-esekkel edzett. Szóval igen, ezeket a játékosokat minden egyes mérkőzésen és a szombati meccsen is tudjuk használni.”