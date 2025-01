A magyar válogatott csapatkapitánya három kihagyott mérkőzést követően szombaton az FA Kupában tért vissza és gólpasszal vette ki a részét a negyedosztályú Accrington 4-0-s legyőzéséből. Kedden ennél nagyobb falattal kellett megbirkóznia a listavezető Liverpoolnak, a Nottingham Forest ugyanis a Premier League-ben hat, az összes tétmérkőzést tekintve hét nyertes találkozóból álló sorozatot produkált, és az egyetlen csapat, amely a bajnokságban le tudta győzni a Mersey-parti alakulatot.

Szoboszlai kezdő volt a Nottingham Forest elleni meccsen

Fotó: AFP/Paul Ellis

Szoboszlai Dominik számára biztató előjel lehetett, hogy már nyújtott remek teljesítményt a Forest ellen: 2023 októberében két gólpasszt adott és a találkozó legjobbja lett a 3-0-ra végződő találkozón.

A magyar válogatott középpályás kezdőként lépett pályára a találkozón, csapata pedig magához ragadta a kezdeményezést. Az első nyolc percben a Liverpool feltolta a védelmi vonalát majdnem a félpályáig, de nem tudta feltörni a Forest védelmét. Majd a hazai csapat az első elfutásából megszerezte a vezetést. A nyolcadik perc elején egy gyors ellentámadás végén Anthony Elanga ugratta ki Chris Woodot, az új-zélandi támadó pedig állítgatás nélkül nyolc méterről a bal alsó sarokba helyezett (1-0).

Chris Wood a 13. gólját lőtte a Premier League-ben

Fotó: AFP/Paul Ellis

A folytatásban a játék képe nem változott, a Liverpoolnak volt a labda, a Forest pedig mélyen védekezett és kontrákkal próbált veszélyeztetni. A 18. percben jött a Liverpool első komolyabb helyzete. Mohamed Szalah indította a jobb oldalon felfutó Szoboszlait, aki középre lőtte a labdát az érkező Cody Gakpo irányába, de a visszazáró Murillo menteni tudott a holland támadó elől. Tíz perccel később ismét Szoboszlainak volt egy lehetősége. Ezúttal Gakpo tekerte be balról a labdát, a hosszún a magyar középpályás érkezett, aki hat méterről fejelni tudott, azonban a labdája elakadt Neco Williams hátában.

Ezt követően a Liverpool továbbra is többet birtokolta a labdát, de komoly veszélyt nem jelentett a Forest kapuja előtt, így egygólos hazai vezetéssel mehettek a szünetre a csapatok.

A Forest-szurkolók úgy érezhetik magukat, mintha egy tündérmesében lennének

Fotó: AFP/Paul Ellis

A fordulás után is a Liverpool volt aktívabb, a Forest pedig rendkívül zártan védekezett, időnként pedig már az órával is elkezdett játszani. A Mersey-parti csapat óriási erőket mozgósított az egyenlítésért, Szoboszlai Dominik is rendkívül aktív volt, de ziccereket nem tudott kialakítani Arne Slot együttese.

Azonban örök igazság, hogyha egy csapat nem tud helyzeteket kialakítani, akkor egy pontrúgás aranyat érhet.

A 66. percben egy ilyen után tudott egyenlíteni a Liverpool. Andy Robertson tekert be egy jobb oldali szögletet, az néhány másodperccel korábban beálló Diogo Jota pedig öt méterről a kapu jobb oldalába csúsztatott (1-1).