Mészöly Géza az Illés Akadémiában és a hűséges Haladás-szurkolókban bízik

A Haladás korábbi vezetőedzője, Mészöly Géza is kiemelte Schäfer András elképesztő felajánlását és bízik benne, hogy a szurkolók összefogása által elindul egy pozitív folyamat a klubnál, amelynek első lépése az NB III-as tagság megőrzése.

"Óriási példamutatás ez Schäfer Andrástól, le a kalappal előtte. Nagyon fájt a szívem az elmúlt időszakban a Haladásért, mert nekem hihetetlenül jó időszakaim voltak a klubnál és csak pozitívan tudok ezekre visszaemlékezni. A 108-szoros magyar válogatott Király Gáborral is rendszeresen találkozom az öregfiúk válogatottban, nagy büszkeség ez nekem, hogy a volt játékosaimmal együtt lehetek. Mindig szóba kerül köztünk a Haladás, amelynek a jövőjéért együtt szorítunk.

Nagyon örülök annak, hogy meglett a szükséges összeg és ezáltal megragadhatnak a harmadosztályban, és aztán bízom benne, hogy szépen visszakerül a Haladás a méltó helyére

- mondta az Origo Sportnak a korábbi 18-szoros magyar válogatott hátvéd, aki szerint az elmúlt években jellemző anyagi bizonytalanság játszotta a legnagyobb szerepet abban, hogy a szombathelyi csapat idáig jutott.

Mészöly Géza korábban vezetőedzőként és tanácsadóként is dolgozott a Haladásnál

Fotó: haladas.hu

"Az elmúlt évtizedekben azt vettem észre, hogy azoknál a kluboknál, ahol biztosan tudják, hogy stabil a jövő, ott sokkal nagyobb a kiegyensúlyozottság. Nincsenek már manapság a játékosok hozzászokva ahhoz, hogy anyagi problémák vannak. Sok helyen dolgoztam, ahol adódott anyagi probléma. Ahol ezek jobban előtérbe kerültek és nem voltak rendben a dolgok, mindig csak az ígérgetés ment...nos ez rányomta a bélyegét a játékosok mentalitására, teljesítményére.

Ilyen helyzetben a játékosok nem tudtak a feladatukra koncentrálni, állandóan azzal foglalkoztak, hogy na már megint nincs pénz, megint csúszás van. Ez mindenképpen egy zavaró tényező volt a Haladásnál.

Attól függetlenül mondom ezt, hogy a korábbi tulajdonosnak, Homlok Zsoltnak nagyon sokat köszönhet a klub, sokszor ő tudta meghozni a stabilitást. Most lehet, hogy ő sem tudott segíteni, és teljes megújulásra van szükség. Ezzel az összefogással azért most elindulhat valami, és a játékosok is átérzik majd ennek a jelentőségét, én pedig nagyon bízom benne, hogy ebben az évben stabilan benn tudnak maradni a harmadosztályban, majd elindul egy fölfelé építkezés" - tette hozzá Mészöly Géza, aki szerint az előző idénybeli NB II-es szereplésre is rányomta a bélyegét az anyagi bizonytalanság, valamint az is, hogy nem volt meg a kellő minőség a játékoskeretben.