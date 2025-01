A Sevilla FC és a CA River Plate megállapodott az argentin hátvéd, Gonzalo Montiel átigazolásáról, aki így visszatér abba a klubba, ahonnan távozott, hogy 2021. nyarán a Sevillához igazoljon. A játékos a 2023-as budapesti Európa-liga-döntő hőse volt, akkor a Roma elleni szétlövésben a döntő büntetőt értékesítette. A szélsőhátvéd összesen 81 hivatalos mérkőzéssel zárja Sevilla-focistaként töltött időszakát, amelyből 52-őt a bajnokságban, 11-et a Copa del Rey-ben, 9-et az Európa Ligában, 8-at a Bajnokok Ligájában és egyet az Európai Szuperkupában töltött. Három gólt szerzett, utoljára december 5-én, a Copa del Reyben az UE Olot ellen.

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Matías Baglietto/NurPhoto

Nem mellesleg 2022-ben a világbajnoki trófeát is ő emelhette magasba, ő volt a Franciaország elleni szétlövés hőse is. Az FC Sevilla azt is hozzátette a közleményéhez, hogy szeretné megköszönni Montielnek a klubnál eltöltött évek alatt nyújtott teljesítményét, és sok sikert kíván neki az új csapatánál.