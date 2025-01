A Premier League listavezetője, azaz a Liverpool, alig több mint két héttel azt követően, hogy idegenben 6-3-ra elpáholta a Tottenham csapatát, szerdán a Ligakupa elődöntőjében 1-0-ra kikapott a Spurs otthonában. Az anfieldi visszavágó előtt ez nem egy tragikus eredmény, ennél sokkal fájdalmasabb volt hazajutni a vörösök számára.

Az Anfield Road madártávlatból

Fotó: AFP

A Londonból Liverpoolba tartó gép ugyanis az erős havazás, a köd és a jeges útviszonyok között nem tudott leszállni a John Lennon repülőtéren, hanem Birminghamben kellett landolnia.

Innen csütörtök reggel busszal indult haza a csapat, de az erősen télies útviszonyok között autópályán is három óra most az átlagos menetidő az egymástól mindössze 150 kilométerre fekvő két nagyváros között. Arne Slot a fentiek fényében nem is tartott edzést, inkább hagyta, hogy mindenki valóban kipihenje magát, vette észre a Magyar Nemzet.

A Liverpool az újabb hétközi fordulóban kedden (14-én), a tabellán harmadik Nottingham Forest vendége lesz, talán a betegségéből addigra felgyógyuló Szoboszlai Dominikkal a soraiban.

