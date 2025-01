A debreceni klub honlapján kiemeli, hogy közös megegyezéssel bontottak szerződést a felek, így Szenaga ingyen távozik.

A korábban Montenegróban légióskodó 26 éves japán játékos tavaly nyáron igazolt Debrecenbe, de az élvonalban egyetlen meccsen sem lépett pályára, az NB III-as csapatban viszont hét mérkőzésen egy gólt szerzett.

Formálódik a Debrecen a tavaszi szezonra

A hajdúsági együttesnél nagy a jövés-menés eddig a téli átigazolási időszakban, ugyanis a DVSC a héten jelentette be, hogy a montenegrói válogatott Dusan Lagator is távozik, akárcsak a brazil Victor Cristiano Braga. Ugyanakkor kölcsönben szerződtették a West Ham United magyar kapusát, Hegyi Krisztiánt, valamint érkezett az osztrák Maximilian Hofmann, Amos Youga és Krisztijan Malinov is, emellett Szűcs Tamás játékjogát végleg megszerezték a dán FC Köbenhavntól.

