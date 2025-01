A Lille a nyolcadik helyen áll a 36 csapat közül, négy győzelem mellett egy-egy döntetlennel és vereséggel rendelkeznek a franciák. Így mondhatjuk, hogy az egyik kellemes meglepetést okozó klub az övék a megújult lebonyolítású BL-ben.

A Liverpool gőzerővel készül a keddi összecsapásra, most is a hivatalos Facebook-oldalukon az edzőközpontból jelentkeztek be (tréning közben készültek fotók a játékosokról). Az első képen mindjárt Szoboszlai Dominik látható, amint nagyon koncentrál valamire (vagy valakire nagyon figyel).