"Nagy nehezen tudtunk nyerni, a vége elég meredekre sikerült. Az első félidőben jól játszottunk, a különbség talán az volt a Frankfurt elleni meccshez képest, hogy most tudtunk helyzeteket kialakítani és az első hármat be is rúgtuk. A védekezés volt a kulcs, legalábbis az első félidőben" – kezdte értékelését az M4 Sport kamerái előtt Varga Barnabás, aki ezúttal tizenegyesből talált be.

A Fradi először nyert Robbie Keane irányításával, amivel kapcsolatban Varga hozzátette, az új edzővel még össze kell szoknia a csapatnak, pontosítani kell a dolgokat, hogy kinek mi a feladata.

Varga Barnabás az Alkmaar ellen is eredményes volt

Fotó: Polyák Attila - Origo

A Fradi magyar válogatott támadója hatgólos jelenleg az Európa-ligában, amivel második helyen áll a góllövőlistán. A Ferencváros pedig a 17. fejezte be az alapszakaszt, így bejutott a sorozat rájátszásába, s eldőlt, hogy a magyar bajnok a pénteki sorsoláson majd a cseh Viktoria Plzent, vagy az olasz AS Romát kapja majd ellenfélnek.

"Ez volt a fő cél, hogy a 9-24 hely valamelyikét megszerezzük. Nem volt egyszerű feladat, de reálisan benne volt a pakliban. Persze, ehhez is nagyon jó meccseket kellett játszanunk nagyon jó csapatok ellen, szóval nem volt egyszerű, de nagyon örülök, hogy sikerült a továbbjutás" – mondta Varga, aki a folytatással kapcsolatban hozzátette, szerint már egyik ellenfél sem lesz egyszerű feladat számukra a sorozat ezen szakaszában.

El-rájátszásba jutott a Ferencváros, sorozatban harmadszor élte meg a magyar bajnok a kupatavaszt

Fotó: Polyák Attila - Origo

Kicsit aggódik az ember ilyenkor, de lehetett érezni, hogy magabiztosak voltunk. Főleg, ha egy ilyen ember van hátul, mint Ádám. Kellettek a bravúrjai. Az új edzőnél mindenki tiszta lappal indult, próbáltam, jó benyomást kelteni"

– mondta a meccs után a 19 éves Tóth Alex, aki végezetül aláírta, hogy a következő körben az AS Roma ellen szeretne futballozni.

"A hollandok három helyzetből három gólt rúgtak, ami miatt még mindig frusztrált vagyok, de a negyediknél éreztem, hogy nem mehet be, kitettem a jobb kezemet, úgyhogy amikor láttam, hogy fölé megy, nagyon örültem. Nagyon jól játszottak a srácok az első félidőben, nem is kellett nagyon közbeavatkoznom. Alex is nagyon jól dolgozott a középpályán. Szépen folytak a támadásaink, szép gólokat is rúgtunk” – értékelt a Dibusz Dénest helyettesítő Varga Ádám, aki a 96. percben egy hatalmas bravúrral járult hozzá a Fradi győzelméhez.