Paunoch Péter, Varga Barnabás menedzsere az M4 Sportnak arról beszélt, hogy a Serie A-ban szereplő Torino részéről csak puhatolózás volt, de nem tartja kizártnak, hogy ajánlat is érkezik majd a fradihoz Varga Barnabásért.

„Az olasz piac meglehetősen speciális, a csapatok vezetői nagyon megfontoltan lépnek, inkább a kölcsönügyleteket preferálják, és jó néhány vasat tartanak egyszerre a tűzben. Általában január vége felé döntenek arról, hogy melyik irányba mozduljanak. Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy történik még változás az ügyben, de egyelőre semmi konkrétumról nem tudok beszámolni” – mondta Paunoch, aki szerint egyelőre arra van nagyobb esély, hogy Varga Barnabás marad a Fradiban.

Varga Barnabás góljai felkeltették a a topligás csapatok érdeklődését is

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

„Nagyon kiegyensúlyozott és erős gólátlagot hoz – ezt a nemzetközi színtéren nyomon követik. Az én tapasztalatom az eddigi megkeresések alapján, hogy egyelőre olyan ajánlatot nem nagyon tesznek a csapatok, ami minden szempontból indokolná a váltást. Mivel magyar és az NB I-ben szerepel, nem szívesen fizetnek ki akkora összeget érte, mint ami egy ilyen képességű játékos valós piaci értéke. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem futhat be akár már most januárban is egy olyan ajánlat, ami mind Barna, mind a klubja számára megfelelő” – mondta a menedzser, aki szerint nem kizárt, hogy a Fradi csatára - aki ebben a szezonban 22 meccsen 13 ólt szerzett - topligába igazoljon.

„A topligákban szereplő, nemzetközi porondra igyekvő csapatoknak Barna megfelelő alternatíva lehet. Eddig minden állomáshelyén szintet lépett, bár sokan féltették, vagy nem bíztak benne, három évvel azután, hogy a Gyirmóttal az NB II-ben játszott, a Ferencvárosnál is bizonyított. Ez legalább akkora ugrás volt, mint mondjuk a Fraditól egy topbajnokságba igazolni, azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy az elmúlt két évben már megfelelő nemzetközi tapasztalatra tett szert. A válogatottban és a nemzetközi kupameccseken is megállta a helyét, gólokat rúgott. Jó példa erre, hogy több játékossal holtversenyben, de öt forduló után öt góllal vezeti az Európa-liga góllövőlistáját” – nyilatkozta játékosáról Paunoch Péter.