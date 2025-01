Az már a december 13-i sorsolás előtt biztos volt, hogy a magyar csapat a második kalapba kerül majd, erről a Nemzetek Ligájában elért eredmények és világranglistás helyek is döntöttek. Azt is előre lehetett tudni, hogy egy ellenfél érkezik az első, a harmadik és a negyedik kalapból, csak az volt a kérdés, hogy a magyar válogatott négy vagy ötcsapatos csoportba kerül, de a sorsolásnak köszönhetően és a további Nemzetek Ligája-érdekeltségek, valamint időjárási viszonyok és egyéb kikötések után végül négycsapatos csoportba került, de még így sem ismerjük az összes ellenfelet a világbajnoki selejtező meccsek előtt kilenc hónappal.

Nem vár könnyű feladat a magyar csapatra a világbajnoki selejtező során

Fotó: KISBENEDEK / AFP

Lehetett volna könnyebb, de nehezebb is a világbajnoki selejtező

Az első kalapból jöhettek volna a németek, franciák, olaszok, angolok is többek között, de mondjuk Svájc vagy Ausztria is. Végül a Portugália-Dánia Nemzetek Ligája-negyedöntős győztes vár majd a mieinkre, de ez csak márciusban dől el, akkor, amikor az is, hogy a törökök ellen meg tudjuk-e őrizni a tagságunkat a Nemzetek Ligája legfelsőbb osztályában. Ha komolytalanok akarunk lenni, illetve akkor is, ha jót akarunk magunknak, akkor az első feladatunk az lenne, hogy

szurkoljunk a dánoknak márciusban, hogy ne a portugálok ellen kelljen játszanunk.

Már csak azért sem, mert Portugália ellen még soha nem nyertünk meccset.

Azt túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Portugália lehet majd a magyar fociválogatott legnehezebb ellenfele. A FIFA-világranglistán 6. helyen álló együttes tele van világsztárokkal, elég csak Cristiano Ronaldo nevét említeni, aki 39 évesen is meghatározó tagja a nemzeti csapatnak.

Arról nem is beszélve, hogy CR eddig hat meccsen lépett pályára ellenünk, öt győzelem, egy döntetlen a mérlege, de ami ennél is fájóbb, az az, hogy hat meccsen hat gólt szerzett és adott három gólpasszt is.

Portugália ellen eddig 14 alkalommal lépett pályára a magyar válogatott, és még soha nem sikerült nyerni: négy döntetlen mellett tíz vereség a mérleg. Talán a közelmúltból a legemlékezetesebb mérkőzés számunkra a 2016-os Eb-csoportmeccs, amikor 3-3-as döntetlen született Lyonban.