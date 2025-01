Vitor Reis a City második januári igazolása Abdukodir Khusanov után, aki hétfőn érkezett a Lenstől.

Vitor Reis a Manchester City legújab szerzeménye

Fotó: Manchester City

Vitor Reis a Manchester Cityhez igazolt

A fiatal brazil védő

azonnal csatlakozik Pep Guardiola csapatához, annak ellenére, hogy a Palmeiras szerette volna kölcsönben megtartani a nyári klubvilágbajnokságig.

Vitor Reis - aki középhátvéd, de jobbhátvédként is bevethető - a Palmeiras akadémiáján nevelkedett, ahol olyan tehetségek is fejlődtek, mint példéul Endrick (Real Madrid). 18 évesen mutatkozott be a Palmeiras felnőtt csapatában, a 2024-es szezonban összesen 33 mérkőzésen lépett pályára, ebből 18 bajnoki találkozón. A fiatal játékos a felnőtt válogatottban még nem mutatkozott be.



"Izgatott vagyok, hogy csatlakozhatok a Manchester Cityhez, a világ egyik legnagyobb klubjához. Mindenki látta az elmúlt szezonok hihetetlen eredményeit, és szeretnék én is nyomot hagyni, miközben újabb trófeákat nyerünk" - mondta Vitor Reis.



Txiki Begiristain, a City sportigazgatója így vélekedett az új szerezményről:

"Vitor Reis a világ egyik legígéretesebb fiatal védője, és nagyon örülünk, hogy sikerült megszereznünk.

Brazíliában töltött rövid ideje alatt megmutatta, hogy nagyon sok mindenre képes."

A Manchester City ezzel az igazolásal folytatja keretének átalakítását, és várhatóan hamarosan bejelentik Omar Marmoush érkezését is az Eintracht Frankfurttól.