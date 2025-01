A nagy jövő előtt álló kapus, Hegyi Krisztián az elmúlt években a West Ham együtesétől kölcsönben az angol harmadosztályú Stevenage és a holland másodosztályú Den Bosch együtteseiben is védett, az utóbbi hónapokat a skót élvonalbeli Motherwellnél töltötte.

Hegyi Krisztián a West Hamtől a DVSC-hez került kölcsönbe

A West Hamtől igazolt a Loki

Hegyi Krisztián tagja volt a 2019-es U17-es Európa-bajnokságon, illetve az U17-es világbajnokságon szereplő magyar válogatottnak, 2023-ban pedig Marco Rossi szövetségi kapitány a felnőtt válogatott keretébe is behívta, nemzedéke egyik legnagyobb tehetsége - írja a dvsc.hu.

"Nehéz időszakon vagyok túl, talán a pályafutásom eddigi legkeményebb fél éve van mögöttem, mert ez a hat hónap egyáltalán nem úgy alakult, ahogy elképzeltem. Folyamatos betegeskedés után jött egy nem tervezett és bonyodalmakkal járó mandulaműtét, aminek hála, végül egy hosszú kálvária végére került pont.

Az elmúlt fél évben így viszont igazából szinte csak a válogatottban volt érvényes meccsem, igaz a Spanyolország és a Belgium elleni U21-es mérkőzések nagyon jól sikerültek. Utóbbi volt talán a valaha volt legjobb teljesítményem kapuban, ami azért adott egy kis önbizalmat" - mondta Hegyi, aki hozzátette, mindenképpen szeretett volna váltani a téli szünetben, ez nem is volt kérdés, de nehéz volt megfelelő klubot találni a kölcsönre.

"A West Ham ragaszkodott ahhoz, hogy a kölcsönvevő klub nem kaphat vételi opciót, és ezt kevés klub tolerálta. Hálás vagyok a Debrecennek, hogy ők így is fantáziát láttak abban, hogy ezt a fél évet itt töltsem. Tudom, hogy a csapat nincs könnyű helyzetben, követtem természetesen a hazai bajnokságot,

és több sráccal is együtt játszottunk, az U21-es válogatottban, úgyhogy képben vagyok. Egymásra találtunk, mert ahogy nekem, úgy a Lokinak sem az elmúlt fél év volt a legfényesebb. Szóval mindenki javítani akar, így közös a motiváció, közös a cél. Fogadkozni nem szeretnék és nagy szavakat sem használnék. Abban mindenki biztos lehet, ha megkapom a lehetőséget, akkor úgy állok a kapuba, hogy hatalmas bizonyítási vágy lesz bennem. Van mit bepótolnom, hiszen ahogy említettem, az elmúlt fél év másképp alakult, mint ahogy terveztem. Azon leszek, hogy a következő hónapok sikerekről szóljanak, és visszatekintve mindenki elégedett legyen ezzel az együttműködéssel, a klub is, és én is" - tette hozzá a kapus.