A DVTK egy magángyűjteményből megvásárolt egy 1910-ben a Magyar Királyi Vas- és Acélgyár diósgyőri gyárában készült vasúti sín egy darabját, amelynek elkészítésében a klubot alapító 70 fős tagságból valószínűleg többen is részt vettek. Abban az időszakban a diósgyőri hengersorokról legördülő kiváló minőségű acélból készült vasúti sínek nem csak Európa, hanem világszerte is komoly népszerűségnek örvendenek. A tartósságukat mi sem mutatja jobban, mint hogy sok helyen a mai napig ezeken a síneken járnak a vonatok. A fenti okok miatt is úgy gondoltuk, ennél a síndarabnál jobban talán semmi nem jelképezi a klub történelmét, a vasgyári hagyományokat, a borsodi, diósgyőri és miskolci emberek erejét, ezért úgy döntöttünk, hogy a játékoskijáróban helyezzük el, hogy minden ideérkező labdarúgó tudja és érezze, mit is jelent diósgyőrinek, vasgyárinak lenni, mit jelent ehhez a klubhoz tartozni. Bízom benne, idővel ugyanúgy kifényesedik majd a játékosaink érintésétől a síndarab, mint ahogy azt több szobor esetében is látható a nagyvilágban. Kívánom, hogy hozzon szerencsét