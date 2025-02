Szerda délután indultunk útnak a Fradi csapatával és stábjával a budapesti repülőtérről a sorsdöntő csehországi mérkőzésre. Ahhoz képest, hogy a gép oldalán a Czech Airlines felirat díszelgett, a pilóta és a másodpilóta többször is sok sikert kívánt a csütörtöki mérkőzésre, utóbbi ráadásul mindezt magyarul is megtette. Mindössze 53 perc repülést követően (igen, tényleg lemértem - a szerk.) landoltunk a prágai repülőtéren. A csapattal már tavaly nyár óta utazva azt kell mondjam, ez a cseh légikikötő különleges volt abból a szempontból, hogy szinte alig lehetett embereket látni, ellenben a Kisvakonddal, ugyanis a híres csehszlovák rajzfilmsorozat főhősét plüssfigura formájában, több méretben lehetett megvásárolni a szuvenír boltokban (1957-2002-ig vetítették ezt a nálunk is ismert sorozatot).

A Fradi játékosait már várták a reptéren. Fotó: Zámbó István, Origo Sport

A korlátozott forgalom ellenére is belefutottunk több cseh szurkolóba, akik a Ferencvárosi TC játékosait, közülük is leginkább a Liverpool csapatával korábban Bajnokok Ligáját nyert Naby Keitát várták, hogy aláírást kérjenek tőle és egy közös képet. Keita kiválóan állta a sarat, mosolyogva állt a szimpatizánsok rendelkezésére, akiket ezzel szemmel láthatóan tényleg boldoggá tett. Nagyjából tíz perc sétát követően értünk ki a parkolóba, ahol a Fradit a saját, zöld-fehér busza várta, a klub sofőrjei nem sajnálták az időt és energiát, hogy a Groupama Arénától ezt a nagyjából 550 km-es utat megtegyék azért, hogy a focisták némiképp otthon érezhessék magukat. Innen még egy jó egyórás út várt ránk Plzen városáig, ahol osztódott a menet, mert Robbie Keane vezetőedző és Philippe Rommens a nemzetközi sajtótájékoztatóra mentek, a többiek pedig a stadiontól gyalog is maximum 15 percre található szállás felé vették az irányt délután öt körül.

A Pilsner Urquell városába érkezett meg a Fradi

Itt és most álljunk is meg egy pillanatra, mert Plzen szó szerint a velünk élő történelem. A város négy folyó találkozásánál található (Mze, Radbuza, Úhlava és Úslava), lakosságát tekintve egy kicsivel kisebb csak mint Debrecen a maga nagyjából 186 000 polgárával. A gazdag vízkészlet miatt is a sörfőzésnek gazdag hagyományai vannak a településen, az első italokat már a város 1295-ös alapítása után elkészítették. Ez akkoriban még úgy működött, hogy a cseh király néhány itteni polgárháznak megadta a sörfőzés jogát. A leghíresebb cseh sör elkészítésére az 1800-as évekig kellett várni, ekkor alapították a Pilsner Urquell sörgyárat, amely azóta is a Cseh Köztársaság legnagyobb ilyen gyára. A vállalatot egészen pontosan 1839-ben alapították Burghers Brewery néven és három évvel később a pincéiben megszületett az első világos láger, amely aztán az egész világon híressé vált.

Napjainkban pedig a Pilsner Urquell Sörfőzde sörei a világ több mint 50 országába jutnak el, és évente akár 11 millió hektoliter (egy hektoliter az 100 liter - a szerk.) sört is főznek a sörfőzdében.

Természetesen a puding próbája mindig az evés, így szerda este úgy döntöttem egy kollégával, hogy megkóstolnám az itteni Pilsnert, mennyire más az íze, mint az otthoni, boltban megvásárolt társának. Nos, azt kell mondjam, hogy zongorázni lehet a különbséget, az itteni csapolt Pilsner sokkal finomabb, mint a magyarországi, üveges társa. Ezzel kapcsolatban az már tényleg csak hab volt a tortán, hogy a hangulatos kocsmában a cseh mellett a magyar szavakat is sűrűn lehetett hallani, több Fradi-szurkoló már egy nappal a mérkőzés előtt ideért, biztos, ami biztos alapon.

Szerdáig egyébként 627 zöld-fehér jegy talált gazdára a meccsre (ez csütörtök délelőttre 675-re nőtt), ami azt jelenti, hogy abszolút tele lesz a vendégszektor a 11 700 fős plzeni stadionban.

Térjünk is rá a találkozóra, amivel kapcsolatban a sajtótájékoztatón a csapat vezetőedzője, Robbie Keane szerdán elmondta: "Otthon játszanak, a szurkolóik mögöttük lesznek, ezért támadóbban futballozhatnak, de mindenre fel kell készülnünk. Ha holnap nem nyerjük meg a párharcot, akkor kiesünk, ez már más kávéház. Fókuszálnunk kell holnap, mindenre figyelni kell majd, kemény meccsre számítok, de az ilyen mérkőzések miatt lettem edző, ezeken a meccseken akarsz ott lenni...

Jó játékosaink vannak, a lehetőségek jönnek majd a kapu előtt, csak tiszta fejjel kell majd befejezni őket, és ezt úgy mondom, mint egykori csatár is. Úgy gondolom, hogy megtörjük a gólcsendet, és akkor az önbizalma is helyreáll majd a játékosoknak.

A kapusfronton a helyzetet mindenki ismeri, Dibusz és Varga sérültek, Varga Barnabás eltiltása kapcsán visszanéztem a dolgot, továbbra is azt gondolom, nem volt sárga lap, de el kell fogadjam a dolgot és a csapatnak is nélküle kell teljesíteni, másnak kell előre lépni így." Az Origo kérdésére Keane elmondta: "Naby Keita itt van a csapattal, próbálja visszanyerni a formáját, de meccshiánnyal küzd, mivel már régen volt pályán. A holnapi meccsen meglátjuk, hogy alakul a találkozó, mennyire lesz fizikális, és akkor kiderül, hogy Keita beállhat-e segíteni a csapatot."