Ahogy az MTK oldala is írja, Gruber Zsombor személyében egy 20 éves válogatott támadóval sikerült erősíteni.

Gruber egyébként alig 18 évesen debütált a Puskás Akadémia színeiben az NB I-ben, remek szereplésének köszönhetően onnan igazolta le őt a Ferencváros. Kölcsönben játszott Zalaegerszegen is, az élvonalban eddig 60 bajnokin 10 gólt szerzett és ötöt előkészített. Az eddig lejátszott nyolc Magyar Kupa-találkozóján négy gólt lőtt. Játszott már nemzetközi mérkőzéseken is (a Bajnokok Ligája és az Európa Liga-sorozatokban, 2024 őszén a Dinamo Kijev elleni győztes mérkőzésen gólpasszt is adott).

Gruber az elmúlt öt évben gyakorlatilag az összes korosztályos válogatottnak erőssége volt, 2024. novemberében pedig a felnőtt válogatottban is debütált a németek elleni hazai találkozón (1-1), így személyében olyan magyar támadó érkezik az MTK-hoz, akit Marco Rossi a legutóbbi kerethirdetéskor számításba vett. Gruber a támadósor mindegyik pontján, szélen és középen is bevethető.