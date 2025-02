Az idei szezon sem múlott el anélkül, hogy a regnáló bajnok Ferencvárosi TC meg ne mutatta volna magát Európában, idén a második legerősebb kupasorozatban, az Európa-ligában. Ráadásul mindjárt egy olyan nemzetközi versenyrendszerbe került be a Fradi, amely pont most újult meg lényegében teljesen. Az eddigi négy csapatos csoportokat elfelejthettük, ahol mindenki játszott mindenkivel otthon és idegenben is, és az első két helyezett mehetett tovább az egyenes kieséses szakaszba, a harmadik helyezett pedig az Európai Konferencialigában folytathatta a küzdelmeket. Nos, ennek szakadt vége és helyette lett egy olyan rendszer, amelyben egy nagy, 36-os tabellára kerültek a résztvevő együttesek és nem hat, hanem nyolc meccs várt mindenkire. És ebbe még egy csavart tettek az UEFA illetékesei, nem oda-vissza mentek a párharcok, hanem nyolc különböző klubbal kellett összecsapni, igaz, hogy a négy meccs otthon, négy meccs idegenben felállás azért megmaradt.

A Fradi még Pascal Jansennel vágott neki az Európa-ligának ősszel.

Az FTC az El főtábláján először még szeptember végén Brüsszelben szerepelt, amikor a rekord belga bajnok Anderlecht ellen lépett pályára. A mérkőzésre, akárcsak az összes idegenbeli túrára a zöld-fehéreket elkísérték a szurkolóik is, akik tényleg minden stadionban megmutatták a magyar virtust és minden egyes alkalommal végig hajtották a sajátjaikat. Itt sem volt ez másképp, és egy szűkös, 2-1-es vereség lett a vége, de ebben a meccsben benne volt a döntetlen is, a belgák piros lapja után egészen nagy fölényben játszott a Fradi. Ezután a keretértéket tekintve a több százmillió eurós Tottenham érkezett a Groupama Arénába, ahol 2-1-es vereség lett a csata vége egy papíron sokkal esélyesebb és jobb erőkből álló elit együttes ellen.

A Ferencváros a két elveszített mérkőzés ellenére játékképben abszolút fejlődő pályát járt be, és a harmadik El-találkozón hazai környezetben az előzetesen sokkal esélyesebb Nice ellen már gólt sem kapva, 1-0-ra győzött, ezzel begyűjtve az első három pontját a sorozatban. A liga szakasz negyedik körében ismét idegenbeli túra következett, Hamburgba utazott a csapat, hogy lényegében semleges pályán csapjon össze a Dinamo Kijevvel. Itt aztán a Fradi remek formában futballozott, és ráadásul történelmet is írt, mivel ezelőtt európai főtáblán még sosem verte meg magyar csapat az ukránokat (ráadásul roppant magabiztos, 4-0-s siker született). Ismét három pont, és újra érintetlen maradt Dibusz kapuja.