„Úgy néz ki, mint egy Clasico, mert már évek óta játszunk ebben a sorozatban egymás ellen. Szórakoztató és kiegyenlített meccs lesz, mint a többi volt. Nagyon nehéz megjósolni, hogy mi fog történni, mert a hozzáálláson, a minőségen, az önbizalmon múlik majd... Ezek olyan magas szintű mérkőzések, hogy a legjobb verziót kell kihoznod magadból minden szempontból, nem csak egy szempontból.” - kezdte Ancelotti. „A formák nem annyira iránymutatóak. Ha nem vagy 100%-os, akkor is 100%-ot fogsz nyújtani.

A City Európa egyik legjobb csapata, és jelenleg nekik van a legjobb edzőjük. Ez a legnehezebb meccs, amit játszhatunk, úgy gondoljuk, hogy versenyképesek vagyunk a vészhelyzet ellenére is, amiben vagyunk”.

„Ez mindig fejfájást okoz. De a valóság az, hogy amikor a City kiütött minket, akkor ők voltak a bajnokok. Meggyőződésem, hogy bárki is jut tovább, messzire fog jutni a sorozatban. A meglepetés az, hogy már a rájátszásban lesz a meccs... és ha itt vagyunk, az nem az UEFA hibája, hanem a miénk. De azért meglepő, mert ez a meccs lehetett volna döntő, elődöntő vagy negyeddöntő is. De ismétlem: ez csak a mi hibánk”. - tette hozzá a vendégek edzője, aki kitért Viníciusra is a sajtótájékoztatón.

„Vinícius szezonja nagyon jól alakul, figyelembe véve, hogy két sérülésből is felépült. Már 17 gólt szerzett, és sok meccsen meghatározó volt. Hiányzott belőle a meccs folytonosság, amit a sérülések nem tettek lehetővé számára... Nem, én nem látom azt, hogy feszült volna az Aranylabda elvesztése miatt. Jól látom őt, még ha nincs is 100%-os állapotban, nem áll messze tőle. Motivált és lelkesen játszik.”