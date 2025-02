Bár a Real Madrid, sőt maga a játékos is rendíthetetlenül azt állítja, hogy marad Spanyolországban, ennek ellenére a szaúdiak továbbra sem mondtak le Vinícius Juniorról, és folyamatosan ostromolják.

Vinícius Junior madridi jövője egyelőre bizonytalan

Fotó: NurPhoto via AFP

Visszautasíthatatlan ajánlatról tárgyalnak Vinícius képviselői

A Marca beszámolója szerint a szaúdiak nemrég tárgyalásokat kezdeményeztek videokonferencián a Real Madrid támadójával A körülbelül tizenöt perces megbeszélésen Vinícius és a játékos szűk köréhez tartozó személyek, valamint a szaúdi királyi család képviselői vettek részt. Emellett a brazil válogatott támadó ügynökei személyesen is találkoztak a szaúdi profi liga alelnökével, Saad Al Lazeezzel Prágában, ahol az esetleges klubváltás pénzügyi részleteiről folytak az egyeztetések.

A szaúdiak 1,3 milliárd eurót fizetnének a brazil válogatott csatárért, akit emellett azzal csábítanak, hogy a 2034-es foci-vb egyik nagykövete lehet.

A Viníciust már hónapok óta ostromolják a szaúdiak, tavaly nyáron arról szóltak a hírek, hogy egy milliárd eurót is fizettek volna a brazil futballistáért, aki végül maradt Madridba. Sajtóhírek szerint több szaúdi klub is versenyez Vinícius kegyeiért, de a Riyad Mahrezt és Roberto Firminót is foglalkoztató al-Ahli a legesélyesebb csapat, amely szerződtetheti a brazilt.

Cáfol a Real Madrid sztárja

A 24 éves brazil játékos jelenlegi szerződése 2027-ig érvényes a Real Madriddal, és állítólag egymilliárd eurós kivásárlási összeg szerepel benne. A madridiak szeretnék meghosszabbítani a játékos kontraktusát, de egyelőre nem mennek simán a dolgok, Vinícius ugyanis visszautasította a királyi gárda első szerződéshosszabbítási ajánlatát. Vinícius képviselői állítólag azt szeretnék, ha a jelenleginél is többet keresne a FIFA által az év játékosának választott támadó, ráadásul a szaúdiak ajánlatát "visszautasíthatatlannak" nevezték.

Érdekesség, hogy Vinícius éppen a napokban reagált a felröppent pletykákkal kapcsolatban.

Semmit sem tudok ezekről az ajánlatokról. Nem beszéltek velem. Először a klub elnökével kell tárgyalniuk. Remélem, sokáig maradhatok a Real Madridnál. Ez az otthonom. Történelmet akarok írni itt”

– nyilatkozta Vinícius.